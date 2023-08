Attack on Titan 4, quanti episodi avrà il finale dell'anime? Riassunto sull'ultima serie

L'anime di Attack on Titan fu realizzato da WIT Studio nella prima metà degli anni '10. Da allora, nonostante un manga che cresceva sempre di più, questo mondo brutale ed effimero realizzato da Hajime Isayama divenne virale. Tutti iniziarono a parlare della storia di Eren Jaeger, consigliandola a più non posso ad amici e parenti.

Tra pause lunghe, film live action, spin-off e tanto altro ancora, l'anime di Attack on Titan è proseguito con varie stagioni: fu proposta la seconda stagione nel 2017, seguita da una terza smezzata tra il 2018 e il 2019 e infine una quarta, suddivisa in ben tre parti. La prima di queste fu realizzata in 16 episodi trasmessi tra fine 2020 e metà 2021, altri 12 episodi proposti a inizio 2022 e infine una parte finale suddivisa in due ulteriori parti. La prima di queste è stata composta da tre episodi andati in onda come un unico episodio di un'ora e mezza a marzo 2023.

Quanti episodi avrà il finale di Attack on Titan 4? La seconda parte di questa lunghissima fase finale seguirà, molto probabilmente, la stessa organizzazione della prima. Anche se nominalmente si tratta di un unico episodio che verrà trasmesso a ottobre 2023, in realtà anche l'ultima parte di Attack on Titan 4 verrà solo nominalmente divisa in tre episodi, ovvero il numero 91, il 92 e il 93.

I fan naturalmente non devono temere nulla, dato che i servizi di streaming seguiranno la messa in onda giapponese, come fatto per l'episodio speciale di marzo, e toccherà osservare l'ultima fase della storia di Eren Jaeger e dei suoi amici in oltre un'ora e mezza di finale epico.