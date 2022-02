Attack on Titan 4, un episodio è stato posticipato: le ultime novità per l'anime

La prima fase di Attack on Titan 4 è andata in onda a fine 2020 con ben 16 episodi, che hanno accompagnato gli spettatori fino a marzo 2021. È stato poi il turno della seconda e forse ultima parte di Attack on Titan 4 partita a inizio gennaio 2022.

Al momento, Attack on Titan 4 è arrivato all'episodio 22, distribuito su Crunchyroll il 13 febbraio 2022, mentre il successivo arriverà il 20 febbraio. Il corso degli episodi non verrà interrotto se non a fine marzo. Infatti negli ultimi minuti è arrivata una notizia dall'emittente giapponese che avvisa del rinvio di un episodio di Attack on Titan 4.

L'episodio 87 della serie, che corrisponderebbe all'episodio 28 di questa stagione, non verrà più trasmesso domenica 27 marzo bensì domenica 3 aprile a causa di "motivi organizzativi speciali", secondo il comunicato. Uno slittamento di una settimana imprevisto e che potrebbe essere foriero di alcune novità. Come inoltre riporta Attack on Titan Wiki nei tweet disponibili in calce alla notizia, l'episodio 84 della serie sarà trasmesso con alcuni minuti di ritardo.

Considerato che ad aprile inizierà la nuova stagione degli anime, bisognerà attendere per capire se Attack on Titan 4x28 sarà l'ultimo della serie o se è prevista qualche novità per l'anime di Studio MAPPA.