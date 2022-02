Attack On Titan 4: ecco cosa Eren ha tenuto segreto a proposito del Gigante d'Attacco

Attack on Titan ed Eren ci hanno accompagnato per quasi 10 anni, e molti fan sentono di conoscere il ragazzo piuttosto bene. Tutto questo ha però iniziato a cambiare nella quarta stagione, e non è difficile capire perché se siete in pari con la serie.

Eren ha voltato le spalle a tutto ciò che ama, e le sue ultime decisioni hanno fatto precipitare il mondo nella guerra. Ora, abbiamo appena scoperto che Eren ha tenuto segreto al mondo uno dei suoi poteri.

Il tutto è stato spiegato nell'episodio 79 di Attack on Titan. I fan hanno seguito Eren durante l'episodio, mentre, insieme a Zeke, attraversava i ricordi del padre Grisha. È stato qui che i fan hanno visto Eren prendere il controllo del suo destino nel bene e nel male, convincendo suo padre a uccidere la famiglia Reiss in uno dei più struggenti momenti di Grisha in Attack On Titan. Il ricordo si è concluso con Eren che ha confermato il potere segreto del Gigante d'Attacco che gli permette di vedere nel futuro.

Anche se non è del tutto corretta come definizione. Ciò che può conoscere del futuro è limitato dalla volontà dei futuri eredi del Gigante d'Attacco, ma Eren crede di sapere abbastanza sul futuro per giustificare le sue radicali decisioni degli ultimi tempi.

Secondo Eren e Grisha, il Gigante d'Attacco porta dentro di sé i ricordi dei suoi utilizzatori precedenti e futuri. Questo ha permesso a Grisha di vedere nel futuro grazie a un futuro Eren che ha mostrato a suo padre il Boato e la caduta del Wall Maria. Anche a Eren sono state mostrate visioni del futuro, ma da una versione di se stesso futura, poiché sapeva che avrebbe avuto bisogno di manipolare Zeke per accedere alla Coordinata. Così, attraverso questi flash-forward, Eren ha scelto di fare alcune cose oscure per assicurarsi che le sue visioni si avverassero.

Ora, i fan sono stati lasciati a chiedersi cos'altro ha visto Eren e se i suoi mezzi giustificheranno qualsiasi tipo di fine. Il ragazzo ha tradito i suoi amici più cari e ha rinnegato Mikasa nel suo tentativo di libertà. In questo momento, sembra che ora stia cercando di avvicinare Ymir per sbloccare i suoi poteri, ma la sua missione è ancora poco chiara per il pubblico. Ma se avete letto il manga di Attack on Titan, sapete bene cosa ci aspetta.

Cosa ne pensate di questa rivelazione dell'ultimo secondo su Eren? Avete visto arrivare questo colpo di scena oppure non ve lo aspettavate?