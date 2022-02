Attack On Titan 4: la famiglia Jaeger si riunisce nelle immagini di Studio MAPPA

Le nuove illustrazioni sono state rilasciate da Studio MAPPA, studio di animazione dietro alla quarta stagione di Attack On Titan, a Jujutsu Kaisen e al futuro Chainsaw Man. La prima immagine è un key frame dall'episodio 79 della serie, e mostra un neonato Eren tenuto in braccio da suo padre, Grisha.

La seconda immagine mostra i ritratti del padre e del figlio, insieme al fratellastro di Eren, Zeke. L'illustrazione è stata realizzata dall'animation director Masaru Kitao, che in precedenza ha lavorato su serie come High School of the Dead e Death Note. Kitao si è unito alla produzione della serie per la seconda metà della Final Season.

I ritratti della famiglia Jaeger sono il quarto set di immagini rilasciato da Studio MAPPA dal ritorno della serie. Le immagini precedenti includevano uno sguardo alla ribelle anti-Marleyan Yelena e uno sguardo nostalgico a una giovane Connie e Sasha per Attack On Titan 4x20. Studio MAPPA aveva precedentemente annunciato che avrebbe rilasciato nuove immagini della serie su base settimanale, in coincidenza con la prima di ogni nuovo episodio della nuova parte di stagione.

La prima metà dell'ultima stagione di Attack on Titan ha debuttato all'inizio del 2021. L'attesissima serie finale di episodi ha iniziato ad andare in onda il 9 gennaio. Il manga originale è terminato nel 2021 con una conclusione divisiva, ma questo non ha smorzato l'entusiasmo per il finale della serie animata.

Il numero di utenti connessi per il primo episodio di Attack On Titan 4 - Part 2 è stato così alto che ha sovraccaricato i server di Crunchyroll e ha brevemente messo offline il servizio di streaming anime. In Italia, Attack On Titan 4 viene trasmessa in simulcast su Crunchyroll, nelle altri parti del mondo anche Funimation e Hulu si occupano della distribuzione della serie. Tutti e tre i servizi trasmettono nuovi episodi in streaming ogni settimana poco dopo la loro trasmissione in Giappone.

Debuttando nel 2009, Attack on Titan è diventato uno dei franchise anime e manga di maggior successo di tutti i tempi, con il manga originale dell'autore Hajime Isayama che ha raggiunto una diffusione mondiale di oltre 100 milioni di copie. Un adattamento anime acclamato dalla critica ha debuttato nel 2014 ed è stato originariamente prodotto da Wit Studio (Ranking of Kings, Vivy: Fluorite Eyes' Song) ma la produzione è stata spostata presso Studio MAPPA (Jujutsu Kaisen, Yuri!! on Ice) per la Final Season. Le stagioni passate dell'anime sono disponibili su una varietà di servizi di streaming, tra cui Crunchyroll, Netflix e Prime Video.