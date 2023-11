Attack on Titan 4, il finale sarà composto da tre capitoli: ecco i nomi trapelati

La bellezza di Attack on Titan sta per giungere alla fine. Due anni e mezzo dopo la fine del manga di Hajime Isayama, anche l'anime ora gestito da Studio MAPPA sta per arrivare alla conclusione, e lo farà il 4 novembre 2023 con un episodio lungo un'ora e mezza, frutto dell'unione di più episodi in un'unica trasmissione.

Nella prima parte dell'episodio finale di Attack on Titan, c'era una suddivisione in capitoli. I tre episodi hanno visto la presenza di due capitoli, "Il boato della terra" e "Peccatori". Lo stesso processo verrà applicato all'episodio finale di Attack on Titan, che vedrà però una suddivisione in ben tre parti, ognuna con i rispettivi nomi.

I nomi dei capitoli finali di Attack on Titan sono i seguenti:

Il primo capitolo si intitolerà "La battaglia tra cielo e terra" (天と地の戦い), stesso titolo usato dal capitolo 135, primo capitolo del volume 34;

Il secondo capitolo dell'anime si intitola invece "Un lungo sogno" (長い夢), stesso titolo usato dal penultimo capitolo del manga;

Infine, il terzo e ultimo capitolo è "L'albero su quella collina" (あの丘の木に向かって), ed è lo stesso nome dell'ultimo capitolo del manga de L'Attacco dei Giganti.

Anche Hajime Isayama ha lasciato un messaggio, visto che la conclusione della sua opera avverrà adesso anche in formato animato. Inoltre, l'autore stesso ha partecipato alla creazione di alcuni storyboard, che gli spettatori potranno trovare in versione completa durante questi episodi, anche se non è noto a cosa abbia effettivamente lavorato.