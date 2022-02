Attack on Titan 4: il Gigante Colossale di Studio MAPPA, più terrificante che mai

Attack On Titan si sta facendo strada attraverso la quarta stagione, e finora tutte le aspettative sono state confermate. Naturalmente, lo stesso non si può dire per i suoi eroi: Eren ha compiuto delle enormi svolte negli ultimi mesi, e la deriva dell'anime ha portato i fan a guardare i suoi Giganti Colossali piuttosto da vicino in questi giorni.

Dopo tutto, la quarta stagione ha reso chiaro che queste creature rappresentano la fine dell'umanità. Eren spera di usare il suo nuovo esercito di Giganti Colossali per distruggere il mondo, e questi nuovi giganti sono molto più terrificanti di qualsiasi cosa la serie abbia mostrato prima.

Come potete vedere qui sopra, i Giganti Colossali comandati da Eren sono certamente diversi dal Gigante Colossale che abbiamo visto nelle prime stagioni dell'anime. Il gigante di Bertholdt è rimasto il riferimento per i Giganti Colossali, e gran parte del loro design è ancora lo stesso sotto l'influenza di Eren ma nessuno dei giganti del Boato, invece, assomiglia al Gigante Colossale di Armin.

WIT Studio ha dato a Bertholdt uno stile unico, dato che era l'unico Gigante Colossale in circolazione all'epoca, ma Studio MAPPA ha ottimizzato il design. Come potete vedere, il design è più facile da replicare nonostante la sua complessa ombreggiatura. E come se non bastasse, questi nuovi Giganti Colossali sono assolutamente più terrificanti.

Dalle loro caratteristiche ai loro occhi incavati, i nuovi giganti di Eren non hanno nulla da invidiare al gigante di Bertholdt. Quindi, ci si può aspettare che Studio MAPPA si concentri su questi giganti e alla loro forza mortale mentre Eren si avvicina ai suoi obiettivi oltreoceano.

Cosa ne pensate del Gigante Colossale di Studio MAPPA? Credete che l'estetica dello studio sia migliorata dalla prima metà della quarta stagione? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. In ultimo, vi lasciamo con un possibile fatale errore di Studio MAPPA in Attack On Titan 4x23 e vi ricordiamo che potete guardare gli ultimi episodi di Attack On Titan 4 su Crunchyroll.