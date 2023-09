Attack on Titan 4: un leak clamoroso rivela la data di uscita dell'episodio finale

Il lavoro di WIT Studio, portato avanti per tanti anni con ben tre stagioni, è stato portato a compimento da Studio MAPPA. La quarta stagione de L'Attacco dei Giganti, andata in onda in diverse fasi dal 2020 in poi, sta infatti per raggiungere la sua conclusione, attesa da un folto gruppo di appassionati di tutto il mondo.

La prima parte dell'episodio finale di Attack on Titan è stata soltanto un antipasto in vista del vero finale che, come avevano già annunciato lo studio e il distributore in passato, sarebbe arrivata nei mesi finali dell'anno. C'era da attendersi il gran finale con l'episodio speciale per la stagione autunnale, che ora si sta avvicinando. Non ci sono state però notizie precise sull'uscita di questo grande episodio lungo un'ora che concluderà la storia di Eren Jaeger e compagni. Almeno fino a ora.

Un clamoroso leak ha rivelato la data di uscita di Attack on Titan 4 episodio finale. Un video inserito in una lista di Youtube da Pony Canyon e trovato da un fan che ha seguito l'account aveva una descrizione molto precisa, facendo riferimento anche all'atteso ultimo episodio. Grazie a questo, è stato possibile confermare che Attack on Titan 4 episodio finale uscirà il 4 novembre 2023. Pony Canyon si è poi accorta dell'errore rimuovendo il video dalla lista. Ormai però l'informazione è di dominio pubblico ed è stata confermata da molti portali che si occupano di seguire da vicino la storia di Hajime Isayama in tutte le sue sfaccettature.

Mancano quindi due mesi all'uscita dell'anime, cosa vi aspettate dal finale?