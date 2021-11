Attack on Titan 4 non verrà doppiato? L'appello di Alessandro Campaiola, voce di Eren

Le prime stagioni de L'Attacco dei Giganti sono state pubblicate in italiano, sia sottotitolato che doppiato, su VVVVID. Il portale si è per anni distinto per questa produzione, collaborando anche con altre piattaforme per portare in più luoghi l'epica storia di Isayama. Diversamente dal passato, l'ultima parte sarà disponibile su Crunchyroll.

Gli ultimi episodi della serie cambieranno così piattaforma e adattatori e non solo, dato che è viva la possibilità di non vedere L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 doppiato in italiano. Se nelle scorse stagioni Dynit aveva potuto assicurarsi episodi e doppiaggio, stringendo partnership importanti come Amazon Prime Video, difficilmente si può verificare la stessa situazione con Crunchyroll. Per questo i fan italiani in rete sono preoccupati per il futuro della serie.

Ma non sono soltanto gli appassionati ad avere timori. Il doppiatore nostrano Alessandro Campaiola, voce italiana di Eren Jaeger, è un grande fan de L'Attacco dei Giganti tanto da proporre la versione italiana di Guren no Yumiya sul suo canale Youtube. E sempre tramite lo stesso canale affida un altro messaggio, quello di spingere per fare in modo che Crunchyroll doppi in italiano L'Attacco dei Giganti 4. Con un video, dove si mostra anche all'opera, lancia la sua petizione su change.org per cercare di smuovere le acque.

In alto trovate il video di Alessandro Campaiola, mentre a questo link trovate la petizione su Change.org.