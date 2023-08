Attack on Titan 4 è un passo più vicino al finale: importanti aggiornamenti sull'anime

Nel marzo del 2023 è arrivato Attack on Titan 4 The Final Chapters 1, ma il fandom attende ormai con impazienza il vero epilogo dell'anime basato sull'opera di Hajime Isayama. La seconda e ultima parte è più vicina, con Studio MAPPA che fa un ulteriore step in avanti verso la conclusione della produzione.

L'ultima volta che abbiamo visto l'Armata Ricognitiva, Eren Jaeger aveva fatto seri progressi per compiere il suo piano su vasta scala di eliminazione della popolazione mondiale. Il Rumbling è stato scatenato e un esercito di Giganti Colossali ha cominciato la sua marcia implacabile. Fermare questa catastrofe sembra impossibile, ma Hange ha permesso a Armin, Mikasa, Levi, Reiner e Annie di raggiungere Eren per uno scontro finale.

Il finale di Attack on Titan 4 sarà formalmente composto da un solo episodio, ma scisso in tre parti. La produzione è quasi completa e il debutto di Attack on Titan 4 The Final Chapters Parte 2 si avvicina inesorabilmente.

Secondo un nuovo aggiornamento pubblicato da MAPPA, il progetto è quasi completo. Il regista del suono di Attack on Titan Final Chapters 2 ha completato il lavoro di post-registrazione, il ché significa un passo importante nella tabella di marcia per il raggiungimento della finestra di rilascio autunnale. L'ultima puntata dell'anime di Attack on Titan uscirà infatti nel mese di ottobre 2023, quindi MAPPA ha ancora poche settimane per completare i restanti processi di produzione.