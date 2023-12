Attack on Titan, 4 personaggi più convincenti nell'anime che nel manga

Il manga di Attack on Titan, creato dal leggendario Hajime Isayama è eccezionale. Tuttavia, ci sono alcuni dettagli che sono stati decisamente migliorati nell'anime, grazie allo splendido lavoro dapprima dallo Studio WIT e successivamente da MAPPA. Fra questi, diversi personaggi hanno ricevuto una caratterizzazione più approfondita.

Sono quattro i personaggi che sono stati decisamente migliorati e approfonditi nell'anime di Attack on Titan rispetto al manga di Hajime Isayama. Ecco la lista!

Il carisma unico di Zeke Yeager è stato magistralmente espresso nell'anime grazie al grande talento del doppiatore Takehito Koyasu. Le emozioni di questo personaggio sono state rese in modo impeccabile e, rispetto al manga, è molto più semplice percepirle per gli spettatore. Anche le lotte del Gigante Bestia di Attack on Titan sono state rese in modo più dinamico nella serie animata.

Le differenze nel personaggio di Hanji Zoe nell'anime rispetto al manga sono poche, eppure sono sostanziali. Prima di tutto, l'ossessione che prova nei confronti dei Giganti è decisamente più sfrenata. Inoltre, il suo ruolo nel finale di serie, sul quale non faremo spoiler per coloro che ancora devono vedere l'epilogo di Attack on Titan, viene reso in modo molto più avvincente e drammatico rispetto all'opera di Isayama.

Molto probabilmente, coloro che hanno visto solo la serie animata di Attack on Titan non hanno mai letto il manga di Hajime Isayama resteranno sorpresi scoprendo che l'iconica risata isterica di Annie Leonhart prima di trasformarsi nel Gigante Femmina non è presente nella serie a fumetti. E' stata un'aggiunta dell'anime, che però è stata molto apprezzata dal pubblico.

Infine, l'eccentricità di Pieck Finger viene mostrata con più forza nell'anime che nel manga, a partire dallo stile di disegno. Nei fumetti appare più spettinata e cupa, mentre nella serie animata le sue particolarità vengono esaltate con la giusta dose. Inoltre, il Gigante Carro ha un ruolo fondamentale in Attack on Titan ed è molto più emozionante da vedere nell'adattamento animato.