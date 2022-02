Attack On Titan 4, Un personaggio rimasto pietrificato tornerà nel prossimo episodio

Nell'ultimo episodio di Attack On Titan 4 abbiamo assistito alle conseguenze della scelta di Eren di avviare la Marcia dei Giganti. I Colossali delle mura di Paradis si sono liberati, e hanno cominciato a procedere a passo spedito verso il continente marleyano. Armin sta facendo il punto della situazione mentre combatte contro i Giganti.

Attaco On Titan 4x22 è un episodio incentrato sulla battaglia, mentre nei precedenti avevamo potuto assistere al confronto tra Eren, Zeke e Ymir. Dopo che il secondogenito di Grisha ha preso il controllo del Gigante Fondatore e ha avviato la Marcia dei Giganti, Shiganshina piomba nel caos, e i membri del Corpo di Ricerca sono intenti a far piazza pulita dei Giganti nati dall'urlo di Zeke.

Ad un certo punto, Armin si accorge che l'indurimento dei Giganti non ha più effetto, e così realizza che non solo l'armatura di Reiner si è spezzata, ma anche il cristallo in cui era contenuta Annie Leonhart dev'essersi distrutto. Così, nel finale dell'episodio vediamo la ragazza a terra con uno sguardo vacuo.

Nel video promo di Attack On Titan 4x23, possiamo vedere una piccola scena con protagonista Annie e il soldato Hitch. Come possiamo vedere nel tweet di @HourlyHitchAni, il soldato sta raccogliendo da terra la ragazza, che dal volto sembra ancora in stato semicosciente. Rimarrà scioccata quando scoprirà cosa sta accadendo al mondo?

Il ritorno di Annie lascia presagire un ruolo importante per la ragazza nel finale della serie. Purtroppo, un episodio di Attack On Titan è stato posticipato, e dovremo quindi attendere per scoprire novità sul futuro dei protagonisti.