Attack On Titan 4, i produttori dell'anime parlano della nuova forma di Eren

Nelle ultime puntate di Attack On Titan 4, Eren Yaeger ha preso possesso del potere del Gigante Fondatore per mettere in atto il suo folle piano di sterminio. Studio MAPPA ha fatto finora un lavoro eccellente nelle animazioni, con l'aiuto dell'autore dell'opera Hajime Isayama, molto coinvolto nella produzione di Attack On Titan.

In una recente intervista, il regista di Attack On Titan 4 Part 2 Yuichiro Hayashi e il produttore CGI Yusuke Tannawa hanno parlato, tra le altre cose, di come hanno dato vita alla nuova, grottesca forma di Eren.

Posto su uno scheletro gigantesco che sovrasta ampiamente i Giganti Colossali, Eren Gigante Fondatore ha dato parecchio filo da torcere all'animatore Tannawa, che spiega: "Quando ci hanno chiesto di lavorare ad Attack On Titan, non ricordo se la Marcia dei Colossali fosse stata già disegnata nel manga, ma appena abbiamo saputo dello sviluppo dell'opera abbiamo immediatamente pensato a come animare il Rumbling. Ebbene, stiamo ancora cercando di capirlo."

Il regista Hayashi spiega poi: "Ci chiedevamo anche come animare Eren Gigante Fondatore, oltre alla Marcia. Abbiamo fatto molti test per il suo design, ma ci è voluto un lungo periodo per animarlo al meglio. Non possiamo dire come Eren si muova nel manga, quindi abbiamo immaginato i possibili movimenti vista la sua forma e dimensione, e li abbiamo realizzati attraverso la nostra immaginazione."

Il regista di Attack On Titan ha parlato dei cameo nella serie durante la stessa intervista, che potete apprezzare su YouTube.