Attack on Titan 4, quante puntate avrà l'ultima parte dell'anime?

Il momento tanto atteso è quasi giunto. All'uscita del finale dell'anime di Attack on Titan manca pochissimo. La trasmissione della parte finale della serie animata prodotta da Studio MAPPA è infatti prevista per la stagione autunnale del 2023. Ma quante puntate avrà l'ultima parte di Attack on Titan 4? I fan non saranno contenti di scoprirlo.

A un decennio dall'esordio con WIT Studio, MAPPA sta per portare a conclusione l'anime di Attack on Titan. A brevissimo verrà infatti trasmessa l'ultima parte della quarta stagione animata. Ma quanti episodi ancora saranno necessari per assistere all'epilogo dell'opera di Hajime Isayama?

Con 90 episodi all'attivo, di cui gli ultimi tre inclusi in Attack on Titan Final Season The Final Chapters Special 1, la storia di Eren sta per concludersi. Studio MAPPA ha adattato fino al capitolo 134 del manga, per cui restano soli ulteriori cinque capitoli da raccontare. Considerando ciò, è facile intuire che questa non sarà una stagione lunga, anzi, tutt'altro. Attack on Titan Final Season The Final Chapters 2 si comporrà di un solo episodio.

Eren ha dato il via al Rumbling, un atto con cui intende uccidere tutti coloro che sono al di fuori delle mura di Paradis. A ostacolare questo suo malsano piano c'è la coalizione di forze tra Paradis e Marley. La missione di Mikasa e dei sopravvissuti del Survey Corps sarà quella di fermare Eren. Sebbene manchi solamente una puntata alla conclusione, il finale dell'anime sarà esplosivo. L'ultima puntata di Attack on Titan 4 durerà più del previsto, quasi come un film.