Attack on Titan 4, quando vedremo le conseguenze delle recenti azioni di Eren?

La stagione finale di Attack on Titan non si sta facendo scrupoli di colpi di scena e settimanalmente gli spettatori restano coinvolti in imprevisti che complicano ulteriormente la vita dei protagonisti dopo la dichiarazione di intenti di Eren. L'ultimo dei colpi di scena ha inoltre riportato in auge una vecchia conoscenza.

Annie è tornata sul piccolo schermo dopo svariate dozzine di episodi rinchiusa nella gabbia da lei stessa creata per non cadere tra le mani del Corpo di Ricerca. Tuttavia, lo scioglimento delle Mura per decisione di Eren ha spezzato anche i suoi poteri liberandola da quella morsa senza ritorno. Ad ogni modo, i riflettori si sono per il momento allontanati dal protagonista e dall'avanzata dei Giganti, quindi la domanda sorge spontanea: quando vedremo le conseguenze delle sue azioni?

Attualmente Studio MAPPA sta adattando il manga con un ritmo di un capitolo ad episodio, scelta tecnica che di fatto rende impossibile la conclusione della storia entro la stagione finale. A tal più, infatti, è lecito pensare che l'adattamento anime del manga di Hajime Isayama si concluda presumibilmente con un film al cinema. Se la serie televisiva continuerà con questo ritmo di trasposizione, l'ultima puntata dovrebbe adattare gli eventi del capitolo 130 intitolato "L'Alba dell'Umanità" che dovrebbe tornare a porre i riflettori proprio su Eren. Pertanto, dunque, i prossimi episodi saranno per lo più di transizione per dare modo così agli spettatori di metabolizzare gli ultimi avvenimenti.

E voi, invece, cosa vi aspettate dal finale di stagione? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.