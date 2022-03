Attack On Titan 4, il regista della serie spiega alcuni cameo

In Attack On Titan 4 Part 2 stiamo assistendo al folle piano di Eren per sterminare tutti coloro che non sono nativi dell'Isola di Paradis. Il portatore del Gigante Fondatore, dopo essersi ricongiunto con Zeke in Attack On Titan 4x19, ha dato il via alla Marcia dei Colossali, che con ogni probabilità porterà l'umanità alla quasi totale estinzione.

Nell'esatto momento in cui Eren si è ricongiunto con Zeke, abbiamo potuto vedere diverse immagini frammentate del passato. Tra esse, alcune erano veramente insolite: una mostrava Mikasa in vestiti gothic e Armin scolaro, mentre un'altra i protagonisti maschili di Attack On Titan in una sauna. Dei cameo molto particolari, ma perché sono stati inseriti nella sequenza?

Il regista dell'anime di Attack On Titan Yuichiro Ayashi e il produttore CGI Yusuke Tannawa hanno recentemente parlato dei dettagli della quarta stagione in una lunga intervista. I due hanno spiegato che il cameo di gothic Mikasa e Armin scolaro è stata una specifica richiesta di Hajime Isayama, autore del manga di Attack On Titan.

L'immagine dei due protagonisti era presente nei flashback anche nell'opera cartacea, e Isayama ha richiesto che fosse inserita nella sceneggiatura. Ayashi ha poi deciso di includere un'altra sorpresa, ovvero l'immagine dei protagonisti nella sauna, che altro non è che la copertina variant di un volume del manga di Attack On Titan.

I fan hanno apprezzato molto i cameo dell'anime, legati a doppio filo al manga di Attack On Titan. Di recente è stato scoperto un altro easter egg dei registi, ovvero una scena di Attack On Titan che ricorda 2001: Odissea nello Spazio, capolavoro di Stanley Kubrick.