Attack On Titan 4, riviviamo tempi più felici nelle illustrazioni di Studio MAPPA

Studio MAPPA ha rilasciato delle illustrazioni per l'episodio 20 di Attack on Titan: The Final Season - Part 2. Queste mostrano due scene molto diverse dalla serie. La prima raffigura un momento risalente alla prima stagione, durante la formazione dei nostri protagonisti per diventare membri del Corpo di Ricerca.

E mostra uno scorcio spensierato di un giovane Connie Springer in compagnia di una giovane - e ancora viva - Sasha Blouse che bisticciano giocosamente tra di loro. La seconda immagine offre uno sguardo più inquietante allo stato attuale della serie, e mostra Eren in piedi di fronte al misterioso albero visto in Attack On Titan 4x19 che è collegato a tutti gli eventi della serie.

Immagini di eventi chiave e persone importanti del passato di Eren possono essere viste all'interno dell'albero. L'illustrazione è stata disegnata dal director dell'episodio Teruyuki Omine, che lavora su Attack on Titan da quando MAPPA ha preso in mano la produzione della serie anime. Omine ha lavorato in precedenza alla commedia romantica Nisekoi e all'adattamento anime di The Heroic Legend of Arslan di Hiromu Arakawa.

Questa coppia di illustrazioni è il terzo set di immagini rilasciate da MAPPA dalla messa in onda del primo episodio di Attack On Titan - The Final Season - Part 2. Lo studio di animazione ha rilasciato un nuovo set di immagini ogni settimana in coincidenza con la messa in onda di ogni nuovo episodio della stagione. Il primo set si è concentrato sugli Eldiani mentre la seconda coppia di illustrazioni si è concentrata su Yelena, la ribelle anti-Marleyana che è nota per la sua faccia particolarmente memabile vista in Attack On Titan 4x18.

L'ultima e conclusiva serie di episodi di Attack On Titan ha debuttato il 9 gennaio. La seconda metà della stagione adatterà i capitoli rimanenti del manga originale di Hajime Isayama, che si è concluso all'inizio del 2021. Mentre la conclusione del manga è stata accolta con reazioni contrastanti, l'hype per la versione animata dell'imminente finale della serie si è dimostrata ancora così alta che gli utenti connessi per vedere il primo episodio di Attack On Titan 4 - Part 2 hanno mandato brevemente offline i server di Crunchyroll.

In ultimo, vi lasciamo con questa figure a tema Attack On Titan di un maestoso Eren e vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Attack On Titan 4 su Crunchyroll.