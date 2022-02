Attack On Titan 4: tutto quello che sappiamo su Ymir, sul Gigante Fondatore e sui Sentieri

Chi avrebbe mai detto che il salto della testa di Eren sarebbe stata una delle minori sorprese dell'episodio 19 della stagione 4 di Attack On Titan? Dopo una sanguinosa battaglia, i fratelli Jaeger sono finalmente riusciti a sbloccare il potere del Gigante Fondatore.

Tutto ciò che i fan pensavano di sapere sulla Fondatrice Ymir, sul Gigante Fondatore e anche sui Sentieri (ossia la Coordinata) era sbagliato. Tutto questo getta, non solo il pubblico, ma pure Eren in un loop di comprensione.

Per gran parte della prima serie, si diceva che Eren Jaeger possedesse la Coordinata. Persone come Reiner Braun sembravano sapere cosa significasse, ma Eren e il pubblico erano lasciati all'oscuro. Il luogo dove i fratelli Jaeger si trovano ora è conosciuto come "la Coordinata dove convergono i Sentieri", indicando che i Sentieri e la Coordinata sono, per semplicità, termini intercambiabili per lo stesso luogo. Un vasto deserto abitato solo da Ymir, la Fondatrice, e Gigante originale da cui i sudditi di Ymir prendono il nome.

I Sentieri sono il luogo in cui chi ha sangue reale viaggia per usare il potere del Gigante Fondatore. Un numero infinito di anni può passare in un singolo istante. Infatti Ymir sembra passare anni a modellare i corpi dei Giganti nella sabbia mentre un possessore di un Gigante invoca il potere dei Nove in poche frazioni di secondo. È nei Sentieri che Ymir guarisce le ferite di Zeke in Attack On Titan 4x17. Una persona con sangue reale può evocare qualsiasi cosa desideri all'interno dei Sentieri, come le catene che Zeke ha usato a suo vantaggio per ingannare Eren.

Inaspettatamente, Zeke rivela che nonostante il suo potere divino, Ymir è una schiava senza volontà propria. Ymir esiste solo per servire chi possiede sangue reale, e considera ogni membro di quella linea come suo padrone. Il potere per cui Eren e Zeke hanno tradito e ucciso dei compagni non è qualcosa che potranno mai possedere veramente, è qualcosa che devono ordinare a Ymir di eseguire per loro conto.

La rivelazione più scioccante di questo episodio è che il possesso del Gigante Fondatore da parte di Eren non gli ha fatto guadagnare nulla. Il Gigante Fondatore ha pochissimo potere, il che spiegherebbe come Grisha Jaeger sia riuscito a rubarlo così facilmente alla Famiglia Reiss. L'unica cosa che il Gigante Fondatore può fare è trasportare chi lo possiede nei Sentieri. Come questo episodio ha dimostrato, essere all'interno dei Sentieri non significa nulla se l'utilizzatore non possiede sangue reale. Il Gigante Fondatore è poco più di una chiave.

Mentre il Gigante Fondatore veniva ereditato nel corso degli anni all'interno della famiglia Reiss sull'Isola di Paradis, chiunque ne fosse in possesso era vincolato al Voto di Rinuncia alla Guerra di Re Fritz. Tuttavia, questo voto sembra essere legato specificamente al Gigante Fondatore, non a chiunque possieda sangue reale. Quindi, ora che Zeke ha raggiunto i Sentieri senza possedere il Gigante Fondatore, non è vincolato dalla volontà di Fritz e ha annullato il Voto. L'unica regola riguardante il Gigante Fondatore che ha mantenuto il mondo al sicuro è stata infranta e, almeno per il momento, il destino del mondo intero è nelle mani instabili di Zeke Jaeger.

Vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Attack On Titan su Crunchyroll.