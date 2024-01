Attack on Titan, le 4 scene più divertenti dell'anime di Mappa e Wit

Attack on Titan è un'opera di grande successo che ha ottenuto seguito anche grazie all'anime e, infatti, la stagione 4 di Attack on Titan, realizzata da MAPPA, è stata una bomba secondo gli appassionati. I fan hanno apprezzato molto la componente drammatica e politica della storia, che però, a volte, sa stupire con momenti comici improvvisi e distensivi. Quali sono i migliori?

Innanzitutto, uno degli elementi narrativi ricorrenti che fa sempre sbellicare in Attack on Titan è la fissazione di Reiner per Historia. In più di un'occasione, il guerriero marleyano si è lasciato andare a commenti incredibilmente lusinghieri nei confronti della legittima erede al trono di Paradis e, in una specifica scena, dopo essere stato soccorso in missione dalla ragazza, la osserva sorridere e nella sua testa si materializza il forte desiderio di sposarla.

Nella quarta stagione della serie, Hange, uno dei personaggi meglio realizzati dall'anime di Attack on Titan, e Connie sono i protagonisti di una scena comica davvero memorabile. Appena sbarcano a Marley, i due restano stupiti alla vista di un'automobile - dal momento che non sanno di cosa si tratti - e, convinti di essere davanti ad un animale molto strano e veloce, iniziano a rincorrere la vettura per darle da mangiare una carota.

Nella stessa puntata, Levi viene scambiato per un bambino da un Clown, che gli offre delle caramelle, mentre Sasha si gode un gelato, cibo che non aveva mai assaggiato a Paradis. Proprio Sasha è il personaggio che ha regalato alla fanbase la maggior quantità di meme con un paio di scene, divenute, col tempo, davvero iconiche.

Nella prima stagione di Attack on Titan, durante una delle fasi iniziali della storia, Eren, Mikasa e Armin vengono addestrati dal Comandante Keith Shadis per diventare soldati di spessore. Quando l'anime ci presenta i personaggi che accompagneranno i protagonisti negli sviluppi futuri dell'opera, Sasha appare per la prima volta intenta a mangiare voracemente una patata mentre Shadis sta facendo una sorta di arringa introduttiva. Il Comandante, per punirla, la obbliga a correre intorno al campo d'addestramento fino a sera. Successivamente, per nascondere una lite tra Eren e Jean, Mikasa afferma che i rumori notturni che Shadis aveva sentito erano dovuti ad un peto emesso da Sasha. Assolutamente esilarante.