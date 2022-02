Attack On Titan 4: lo staff parla dell'ultima stagione, dal primo al quarto episodio

Lo staff di produzione di Attack On Titan ha rivelato i propri pensieri sulla stagione 4, in particolare il primo gruppo di episodi. I commenti sono arrivati a novembre dello scorso anno durante un evento speciale per la serie. Ora, grazie al sito Attack On Fans, siamo riusciti a tradurre dall'inglese le dichiarazioni.

Il regista Yichiro Hayashi: "Penso che questo sia stato l'episodio più entusiasmante perché è stato il primo episodio per Studio MAPPA, ed ero piuttosto perplesso dal fatto se si trattasse davvero di Attack On Titan, dato che era incentrato sull'aspetto militare. Personalmente, mi sono concentrato sull'atmosfera polverosa del campo di battaglia".

Il regista Daisuke Tokudo: "La cosa più interessante è stata la vita quotidiana dei cadetti guerrieri (addestrati ma ancora bambini). Per esempio, come si comportano e come esprimono le loro emozioni? Ho dovuto riportare dettagli molto piccoli, quindi ho usato un rotoscopio per cogliere i loro movimenti nel modo più accurato possibile. Sono sicuro che sia stato molto faticoso per le persone che hanno lavorato a questa scena, ma sono contento di essere riuscito a cogliere il senso di ognuno di loro. Le lunghe inquadrature del giovane Reiner sono state molto difficili da realizzare, ma abbiamo dovuto farlo in questo modo per esprimere un mondo che solo lui poteva vedere".

Il regista Daisuke Niinuma: "...tutto lo staff ha avuto molta cura nella scena in cui Reiner viene picchiato da Annie e in quella in cui alza il fucile alla bocca. È un peccato che non siamo riusciti a portare a termine alcune scene a causa della lunghezza dell'episodio, ma penso che sia risultato un episodio con molti punti salienti, come la scena tra Kenny e Annie travestiti o il momento in cui addestravano i soldati."

Il chief animation director Manabu Akita: "È stato un episodio tranquillo senza Giganti nella storia. Abbiamo potuto vedere Falco, Gabi e gli altri vivere la loro vita quotidiana, il che ci ha fatto sentire legati ai personaggi, ma ci ha anche reso un po' tristi pensando a cosa sarebbe successo dopo. Mi piace come Gabi e gli altri sono sorpresi dal festival, e come i quattro si girano verso Reiner e gli altri con espressioni indescrivibili sui loro volti. In questo episodio, ho iniziato a lavorare come animation director, e ho dovuto disegnare Willy [Tybur] per la prima volta quando non ero ancora abituato a disegnare, è stato difficile".

Nei prossimi giorni potrete trovare i commenti dei restanti episodi di Attack On Titan 4, intanto vi ricordiamo che potete vedere gli episodi di Attack On Titan 4 su Crunchyroll.