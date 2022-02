Attack On Titan 4: lo staff parla dell'ultima stagione, dal nono al dodicesimo episodio

Il team di produzione di Attack On Titan 4 ha raccontato i propri pensieri riguardo l'ultima stagione dell'anime, in particolare la prima parte. I commenti sono arrivati a novembre dello scorso anno durante un evento tenuto per la serie. Ora, grazie al sito Attack On Fans, siamo riusciti a tradurre dall'inglese le dichiarazioni.

Il regista Daisuke Niinuma: "Le scene del passato sull'isola di Paradis, le espressioni allegre sui volti di tutti, compresa Sasha prima di morire, mi hanno ricordato le stagioni precedenti e mi hanno reso nostalgico. Ci sono un bel po' di storie dai contenuti pesanti in questa stagione, quindi è bello essere coinvolti in queste scene. L'Eren che vediamo negli episodi 68 e 69, prima della caduta delle tenebre (?), è fantastico. Personalmente, ho prestato attenzione all'acconciatura di Floch, anche se appare solo per un momento".

La regista Kaori Makita: "L'episodio 69 non ha avuto battaglie spettacolari, ma è stato un episodio con molte informazioni relative alla base della storia. La scena della conversazione del 104° corpo dei cadetti al tramonto era molto suggestiva. Nella conversazione tra Connie e Sasha, che si muove su una linea delicata tra gag e serietà, siamo stati in grado di riprodurre nell'anime le squisite espressioni e domande della storia originale. Le performance dei doppiatori sono state eccellenti".

L'animation director Michelle Sugimoto: "Nell'episodio 70, ho pensato che la visione del mondo sarebbe stata meno convincente se le piccole cose non fossero state disegnate correttamente, per non parlare dei personaggi. Anche lo stufato servito in casa Blouse è stato rivisto. È stato interessante sentire la battuta 'Questo è delizioso!' di Falco, il primo personaggio che ho disegnato in Attack On Titan. Così ho potuto seguire le varie espressioni e azioni di Gabi, ed è stato molto divertente".

Il regista Yuichiro Hayashi: "L'episodio più discreto della Final Season. O forse dovrei dire che è austero. È soprattutto un dramma politico su un corpo di soldati che si ritrova nel mezzo della rivolta degli Jaegeristi, quindi le immagini sono un po' deboli anche con tutti i veterani. Mi piace il modo in cui Zackly muore."

