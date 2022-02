Attack On Titan 4: lo staff parla dell'ultima stagione, dal quinto all'ottavo episodio

Lo staff di produzione di Attack On Titan ha raccontato i propri pensieri riguardo la stagione 4, in particolare la prima parte di stagione. I commenti sono arrivati a novembre dell'anno scorso durante un evento speciale per la serie. Ora, grazie al sito Attack On Fans, siamo riusciti a tradurre dall'inglese le dichiarazioni.

Il regista Teruyuki Omine: "Il discorso di Willy occupa gran parte dell'episodio, e penso che Kazuhiko Inoue abbia fatto un ottimo lavoro nel coinvolgere il pubblico. La conversazione nel seminterrato è stata meravigliosamente recitata da Kaji e Hosoya, ma ho fatto fatica a trasmettere la tensione. In questo episodio e negli altri episodi che ho diretto (episodi 70 e 75), c'erano molte scene a due lati con luci e ombre, e sentivo di poter creare scene impressionanti che aumentavano la tensione. Kaji [Yuki] faceva paura durante la sessione di registrazione perché sembrava che fosse posseduto da Eren. Hosoya è un buon doppiatore, e personalmente ho imparato ad amare Reiner".

Il 3DCG Supervisor Shuhei Yabuta: "Quando sono entrato nel team, ho sentito molta pressione perché la produzione si era spostata a Studio MAPPA ed era la stagione in cui avremmo attivamente utilizzato la 3DCG. Tuttavia, sono stato incoraggiato dall'entusiasmo di Okuno e Ikeda, i supervisori della 3DCG, e dallo spirito di Niwa, Higashida e Kondo nel reparto produzione, che lavoravano giorno e notte. Era la prima volta dopo tanto tempo che riuscivo a concentrarmi sul mio lavoro come membro dello staff in sede. I ricordi di Ymir mi hanno insegnato che tutti noi che partecipiamo ad Attack On Titan siamo ugualmente fortunati. L'entusiasmo di tutto lo staff ha portato a un episodio meraviglioso..."

Il direttore dell'episodio Jun Shishido: "Nell'episodio 66, mi sono concentrato su come ritrarre Eren e il Corpo di Ricerca, personaggi principali fino alla stagione 3, come i demoni dell'Isola di Paradis. Il clou dell'episodio è la scena della morte del gruppo Panzer. A proposito, c'è una foto nascosta tra tutte le foto accanto al supporto del fucile di Carlo".

Il regista Yuichiro Hayashi: "La morte di Sasha è uno degli eventi più importanti della Final Season. La morte di Sasha influenzerà le vite di molti personaggi. Penso che lo storyboard di Kanai, con la sua tonalità e inflessione, abbia reso il momento tragico e straziante.

