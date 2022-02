Attack On Titan 4: lo staff parla dell'ultima stagione, dall'episodio 13 al 16

Lo staff di produzione di Attack On Titan 4 ha raccontato le proprie impressioni riguardo la quarta stagione dell'anime, in particolare la prima metà. I commenti sono stati concessi lo scorso anno durante un evento tenuto per la serie. Ora, grazie al sito Attack On Fans, siamo riusciti a tradurre dall'inglese le loro sensazioni.

Il regista Yuichiro Hayashi: "Probabilmente il mio preferito della Final Season. Quando ho letto questo momento nel manga, sono rimasto colpito dalle emozioni di Kaya e dal suo sviluppo immediato. La scena in cui Kaya piange quando viene tenuta in braccio, l'ho disegnata in modo che pianga e gridi con tutte le sue emozioni, come un bambino piccolo".

L'animation director Hiroko Komatsu: "Nell'episodio 73, la scena in cui Eren dice a Mikasa che 'la odia' è molto impattante. Ho cercato di disegnarla nel modo più accurato e sentito possibile dato che è una scena molto significativa nella storia. Quando ho disegnato questa scena, mi sono ricordato di loro tre nella loro infanzia. E le parole che si sono scambiati davanti a me sembravano una bugia, e naturalmente ho sentito le lacrime sgorgare nei miei occhi. Siccome ero incaricato di disegnare questa scena straziante, ho fatto in modo di disegnare una faccia sorridente per l'illustrazione pubblicata dopo che la puntata è stata trasmessa (ride)".

La regista Mitsue Yamazaki: "Quando Grisha spinge Zeke e lui urla istericamente, l'interpretazione dei doppiatori era molto forte e potente. Ho anche prestato molta attenzione alle loro espressioni facciali. Cosa ho imparato finora? Penso che abbia una faccia molto positiva. La scena finale in cui Zeke si fa saltare in aria dalla lancia del tuono è stata diretta da Takahiko Abiru, e sono stato molto entusiasta di lavorarci perché è stato fantastico come la drammaticità di questa storia. Personalmente, sono un po' triste che Zeke, che era un bambino così buono e carino nella sua infanzia, sia diventato un ragazzo così duro dopo aver raggiunto l'età adulta..."

Il regista Yuichiro Hayashi: "Le finte lacrime di Armin nel sotterraneo sono il meglio. Più seria è la scena, più cinica è la risata, che è l'essenza di Attack On Titan. Alla fine, Reiner appare come un eroe. Quindi aspettate con ansia la parte 2!"

Qua trovate i commenti dei precedenti episodi di Attack On Titan 4.