Attack On Titan 4, svelato il titolo dell'episodio 23

L'anime di Attack On Titan sta toccando degli apici narrativi incredibili con gli ultimi episodi. L'opera scritta da Hajime Isayama ha sempre fatto della trama il suo punto di forza, ma con questa quarta stagione l'autore si è davvero superato. In Attack On Titan 4x20 abbiamo assistito ad alcune rilevazioni cruciali per il prosieguo della storia.

In Attack On Titan 4x20 abbiamo potuto vedere come alcune certezze di Zeke riguardo Grisha si siano sgretolate, lasciando emergere la vera natura di Eren. Il Portatore del Gigante Fondatore spiega al fratello come lui si sia sempre ribellato con ogni mezzo a chiunque abbia cercato di negargli la libertà, rivelando che anche stavolta non intende guardare in faccia nessuno.

Gli spoiler sui prossimi episodi della serie stanno emergendo in rete, come la sinossi di Attack On Titan 4x22. Questa volta, come possiamo leggere dal tweet di @AoTWiki, ad emergere è stato il titolo dell'episodio 4x23, ovvero "Tramonto". Il nome è omonimo del capitolo 125 del manga di Attack On Titan, e ciò lascia presagire che adatterà su schermo i suoi eventi.

A questo punto della storia, non abbiamo idea di quale piega prenderanno gli eventi, né tantomeno chi tra Eren e Zeke sia nel giusto. In attesa che il minore degli Yaeger riveli il suo piano, Zeke starà già tramando qualcosa per fermarlo?