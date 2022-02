Attack On Titan 4, svelato il titolo dell'episodio 25

La quarta stagione di Attack On Titan prosegue con il grande favore del pubblico, che sta apprezzando molto l'adattamento anime del manga di Hajime Isayma. Studio MAPPA sta facendo un grandissimo lavoro con le animazioni, e la regia rende giustizia ad alcune scene cruciali dell'opera cartacea, con inquadrature e momenti mozzafiato.

In Attack On Titan 4x23 abbiamo visto la storia di Annie, personaggio importantissimo della prima stagione che non era mai stato approfondito. Dopodiché, abbiamo assistito alle conseguenze delle scelte di Eren, con tutti gli eldiani che non abitano nell'Isola di Paradis terrorizzati dalla Marcia dei Colossali.

Le puntate della serie vengono regolarmente pubblicate su Crunchyroll ogni domenica, ma abbiamo la certezza che l'ultimo episodio di Attack On Titan 4 verrà posticipato. Nel frattempo, è trapelato online il titolo dell'episodio 4x25, 84° totale della serie. Come possiamo leggere nel tweet di @qwinntrell, la puntata si intitolerà "Notte della Fine", e adatterà gli eventi del capitolo 127 del manga.

Attack On Titan 4x25 verrà trasmesso domenica 6 marzo in Giappone, e sarà disponibile sottotitolato in italiano alle 21.45 dello stesso giorno su Crunchyroll. Le scelte di Eren lo hanno portato a un punto di non ritorno, in cui sembra addirittura impossibile fermare la sua avanzata: riusciranno Armin, Mikasa e i loro compagni a placare la Marcia dei Colossali?