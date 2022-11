Attack on Titan 4: la terza parte è in corso di doppiaggio

Attack on Titan ha visto la sua conclusione della versione cartacea già da un po' mentre l'adattamento anime dell'atto conclusivo richiede della pazienza prima di poter essere goduto.

MAPPA lavora su molti franchise in contemporanea e le speranze sono che la terza parte mantenga la stessa qualità delle precedenti se non addirittura che ne abbia una superiore. Recentemente lo Studio ha pubblicato la locandina di Attack on Titan 4: Parte terza ma, come si sapeva, il giorno 27 novembre ha presenziato all'Anime Festival Asia 2022 di Singapore.

I franchise discussi nello showcase sono Chainsaw Man, Hell's Paradise, Vinland Saga 2 e Attack on Titan. Arriva notizia che il doppiaggio della parte terza è già in corso e potrebbe essere completato entro metà dicembre. Nel tweet di Attack on Fans, presente in calce alla notizia, è presente uno scorcio fotografico sull'evento. In primo piano un elegante presentatore con microfono in mano e sguardo fiero si trova alla destra di quattro ragazzi di Studio MAPPA. Gli artisti indossano maglie di Attack on Titan e con sguardo in camera esibiscono un'espressione che pare consapevole della nutrita folla di spettatori alle spalle che non attende altro di saperne di più.

Probabilmente altre novità giungeranno dallo showcase. Nel frattempo potrebbe essere di vostro interesse la lettura del nostro speciale su Attack on Titan Final Season Parte 2.