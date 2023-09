Attack on Titan 4, trailer per l'episodio finale: arriva la fine, confermata l'uscita

Gli spettatori sono in vista del finale di Attack on Titan, l'anime che negli ultimi dieci anni ha coinvolto milioni di persone in tutto il mondo. Sulle varie piattaforme si sono riversati tantissimi appassionati che hanno assistito alle prime tre stagioni targate Studio WIT, poi sostituito da Studio MAPPA che si è occupato della stagione 4.

Quest'ultima stagione, la finale, è in atto da diversi anni. Studio MAPPA l'ha suddivisa dapprima in due parti distinte, annunciando poi un'ultima parte suddivisa in due episodi più lunghi della norma. La prima parte del finale di Attack on Titan 4 è andata in scena a marzo, mentre adesso sarà il turno della seconda e ultimissima parte della storia. Non c'è più speranza di riappacificazione, soltanto guerra: ed è questo che spiega il trailer del finale di Attack on Titan 4.

Questa mattina, Pony Canyon ha pubblicato un video di trenta secondi con la battaglia tra l'Armata Ricognitiva ed Eren Jaeger. Il video si apre proprio con le parole di quest'ultimo, che dice qualcosa ad Armin, mentre tutti gli altri si lanciano all'attacco, scontrandosi con i giganti e con il loro amico, ormai deciso a uccidere tutti. Un trailer davvero catartico che non fa altro che alimentare le sensazioni di chiusura della serie.

Attack on Titan 4 episodio finale uscirà il 4 novembre 2023 in Giappone e, presumibilmente, anche in streaming in simulpub nel resto del mondo. Il finale è vicino, cosa vi aspettate dalla conclusione della storia di Eren Jaeger e dei suoi amici?