Attack On Titan 4, arrivano ulteriori conferme sul finale della serie anime

Attack On Titan ha promesso al pubblico che la sua storia sarebbe finita con la quarta stagione ma, conoscendo gli eventi del manga, ci si chiede com'è possibile adattare il tutto in un unico episodio. La quarta stagione si concluderà proprio questa settimana nonostante gran parte del finale del manga non sia stato ancora adattato.

Il Twitter ufficiale di Attack on Titan ha confermato quanto detto, condividendo i dettagli per il Blu-ray della quarta stagione. Secondo l'aggiornamento, i fan hanno l'ufficialità che la seconda parte della quarta stagione contiene solo 12 episodi. L'ultimo di questi debutterà il 3 aprile.

La trasposizione degli eventi del manga di Attack on Titan non è però ancora finita. Il creatore Hajime Isayama ha finito il suo manga diverso tempo fa, e il combattimento finale richiede parecchio tempo. Per adattare il tutto potrebbe essere commissionata una terza parte di stagione speciale e più breve, ma non c'è modo sicuramente che quest'ultimo episodio possa riuscire ad adattare il tutto in un colpo solo. E prima che qualcuno lo chieda, questo prossimo episodio avrà la stessa durata di tutti i precedenti.

Con questo aggiornamento in testa, i fan di Attack on Titan stanno iniziando a speculare sulla prossima mossa della serie. Deve esserci qualcos'altro nei piani del franchise, quindi alcuni fan ritengono che sia in arrivo un film che adatterà la battaglia finale del manga. Questo arriva sulla scia di diversi film anime di successo come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mugen Train e Jujutsu Kaisen 0 che è il 10° film anime più di successo di sempre.

Un progetto del genere potrebbe addirittura superare i risultati dei predecessori portando al cinema il gran finale di uno degli anime più seguiti di sempre. Ma rimane il fatto che un film è più difficile da rilasciare in contemporanea per i fan di tutto il mondo. Questo è il motivo per cui altri pensano che la quarta stagione otterrà un'estensione dell'ultimo minuto, quindi consigliamo di tenere d'occhio i titoli di coda dell'episodio di questa domenica.

Cosa ne pensate di quest'ultimo aggiornamento? Come pensate che si svolgerà il resto della trasposizione anime di Attack on Titan? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. Se ancora non siete in pari, trovate Attack On Titan 4x27 su Crunchyroll.