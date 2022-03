Attack On Titan 4, ecco il titolo del ventisettesimo episodio

La seconda parte della quarta stagione di Attack On Titan ci sta regalando dei momenti molto emozionanti. Gli ultimi tre episodi sono sembrati "di assestamento", rispetto ai precedenti che hanno sconvolto tutti i fan con delle rivelazioni incredibili. L'ultimo episodio, ovvero Attack On Titan 4x24, è stato inoltre davvero insolito.

Nonostante secondo un leak Attack On Titan 4 si fermerà al capitolo 130, lasciando il finale dell'opera in sospeso per un film o magari un'altra stagione, i fan non si sono scoraggiati. La creatura di Studio MAPPA sta ricevendo consensi su consensi, e la sensazione generale è che, anche se si dovrà attendere un po' per il finale, questo possa essere davvero clamoroso.

Oggi andrà in onda in Giappone l'episodio 4x25 di Attack On Titan, che sarà disponibile da stasera su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano. Nel frattempo, è trapelato online il titolo dell'episodio 4x27, che sarà "Retrospettiva", come possiamo leggere nel tweet di @AoTWiki.

Retrospettiva sarà l'86° episodio complessivo di Attack On Titan, ma questa volta il titolo non corrisponde a quello di nessun capitolo del manga. La puntata dovrebbe infatti adattare gli eventi del capitolo 129 del manga, che si intitola però "Nostalgia". Una scelta insolita, dato che finora capitoli e episodi avevano mantenuto lo stesso titolo.