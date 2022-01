Attack On Titan 4x19, i fan concordano: è uno dei migliori episodi di sempre

Negli ultimi dieci anni, Eren ha guidato i suoi amici in molte battaglie ma ultimamente la sua fedeltà sembrava star vacillando. L'episodio 78 di questa settimana ha chiarito ogni dubbio e i fan sono entusiasti come non mai. E' uno dei migliori episodi di Attack On Titan di sempre?

Come potete vedere nei post in calce alla notizia, per i fan l'episodio 78 di Attack on Titan è uno dei più grandi della quarta stagione. La puntata non solo ha portato in scena alcune battaglie epiche, ma sono state confermate anche una serie di tragiche morti. Un enorme cliffhanger a metà episodio ha anche messo in seri dubbi la vita di uno degli eroi principali, e siamo stati introdotti in un mondo segreto che pochi hanno menzionato fino ad ora.

Dall'animazione al ritmo, Attack On Titan brilla in quest'ultimo episodio. Studio MAPPA ha padroneggiato il suo approccio alla serie, e la sua animazione in computer grafica ha solo migliorato la visione. Con l'avanzare della quarta stagione, i fan possono aspettarsi ancora di più da MAPPA, e Attack On Titan promette di concludere la sua avventura con un autentico botto.

"Attack On Titan 4x17(78) è un capolavoro cinematografico di cui non riesco a smettere di parlare/pensare, forse non lo farò mai. Le immagini, la colonna sonora, la cinematografia, il doppiaggio... TUTTO. Sicuramente uno dei migliori episodi della serie e uno dei migliori che abbia mai visto."

e uno dei migliori che abbia mai visto." "L'episodio 78 di Attack On Titan è un episodio della storia degli anime . Potrebbe essere da solo il miglior episodio di tutti i tempi. E le animazioni di Mappa hanno fatto qualcosa di bello in questo episodio."

. Potrebbe essere da solo il miglior episodio di tutti i tempi. E le animazioni di Mappa hanno fatto qualcosa di bello in questo episodio." "Mappa ha reso uno dei migliori momenti di Attack On Titan ancora migliore ."

." "Oggi abbiamo avuto uno dei migliori e più grandi episodi animati. La grafica era perfetta e pulita. Devo ringraziare Mappa per aver adattato e animato tutto, anche se hanno altri progetti da portare avanti. Attack On Titan è la più grande storia fantasy #AttackonTitanFinalSeason"

#AttackonTitanFinalSeason" "A mani basse il miglior episodio di MAPPA di gran lunga. Ma sinceramente una delle esperienze più accattivanti di tutto Attack On Titan. Veramente un capolavoro di episodio. #AttackOnTitan"

Cosa ne pensate dell'ultimo episodio di Attack on Titan? I suoi momenti finali vi hanno colto di sorpresa? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.

In ultimo vi lasciamo con una figure a tema Attack On Titan dell'ultima avanzata di Erwin e vi ricordiamo che potete vedere gli episodi di Attack On Titan su Crunchyroll.