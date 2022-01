Attack On Titan 4x19, ecco l'illustrazione che celebra l'episodio

La puntata 4x19 di Attack On Titan ha lasciato a bocca aperta moltissimi fan. Mentre il trailer di Attack On Titan 4x20 sta già spopolando, qualcuno ancora si deve riprendere dai colpi di scena che ha seminato Hajime Isayama in questo episodio della sua opera, sapientemente animato dallo Studio MAPPA.

Nell'ultima puntata di Attack On Titan 4 abbiamo visto Eren e Zeke dialogare in un luogo senza tempo, dove dimora anche la progenitrice Ymir. Qui siamo venuti a conoscenza del fatto che Eren non ha mai voluto seguire il piano di eutanasia del fratellastro, ma ha in mente qualcosa di ben diverso. Nonostante il controllo sui poteri del colossale sia nelle mani di Zeke, Eren non sembra ancora rassegnato ad arrendersi al destino che si prospetta dinnanzi a lui.

Per celebrare l'episodio 4x19, l'animatore dello Studio Mappa Teruyuki Omine ha realizzato un'illustrazione di Eren nel luogo etereo dove si trova dopo la sua decapitazione. Il disegno è a dir poco splendido, con il flusso centrale dello strano luogo colorato di un giallo molto acceso. Nel flusso possiamo vedere alcuni ricordi del protagonista Eren, che si staglia ai suoi piedi davanti alla progenitrice Ymir.

Una celebrazione fantastica per quello che per i fan è uno dei migliori episodi di Attack On Titan. La serie saprà ancora regalarci colpi di scena di questo livello? Con un narratore del calibro di Isayama, i dubbi sono davvero pochi.