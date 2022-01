Attack On Titan 4x19, mostra la vera origine del potere dei Giganti

Con l'avanzare della quarta stagione di Attack on Titan, i fan sono stati giustamente coinvolti da Eren e dalla sua attuale missione. Il personaggio è stato il protagonista dell'anime per anni, ma negli ultimi episodi, Eren si è trasformato in un villain che pochi riescono a riconoscere.

Naturalmente, questo significa che tutti gli occhi sono puntati su di lui in questo momento, mentre affronta Zeke faccia a faccia, ma prima devono avere a che fare con una nuova misteriosa eroina che sta sollevando più domande che risposte.

Il momento è arrivato alla fine dell'episodio 78 per chi sta seguendo Attack on Titan. Dopo che Eren prende un colpo fatale da Gabi, il protagonista finisce per portare Zeke nei Sentieri, uno spazio unico in cui tutti i Giganti sembrano essere creati. Se questa informazione di per sé non fosse già abbastanza folle, l'episodio prosegue dando il benvenuto alla Fondatrice in persona: Ymir.

E no, non la Ymir che abbiamo imparato a conoscere nel corso della serie ma la Ymir dalla quale la giovane cadetta ha preso il nome. Questa Ymir è molto antica e viene descritta da Zeke come la madre dei Giganti.

Questo cliffhanger ha sollevato un sacco di domande, come potrete immaginare, perché i Sentieri e Ymir non erano nel nostro radar fino ad ora. Sapevamo che il sangue eldiano aveva radici profonde e che questo popolo ha una connessione innata con i Giganti. Questo è il motivo per cui i nativi marleyani odiano loro razza, e come sappiamo, questo trattamento ha scatenato le numerose guerre.

Alla fine dell'episodio 78, i fan di Attack on Titan sono stati messi al corrente che Ymir risale al Primo Re e opera come salvatrice della sua razza. La libertà è oltre la sua portata allo stesso modo di Eren e Zeke assicura che i suoi poteri sono incredibili. Dopo tutto, quest'ultimo ha intenzione di usare i poteri di Ymir per salvare Eren dalla missione "perversa" del loro padre, ma i fan hanno la sensazione che questo gli si ritorcerà contro.

La seconda parte della stagione finale è in onda dal 9 gennaio. Attack On Titan 4: Parte 2 è confermata con un totale di dodici episodi, mentre Crunchyroll e Funimation si occupano della sua distribuzione in Occidente. La prima parte aveva un totale di sedici episodi ed è stata rilasciata nel dicembre 2020, portando il conteggio totale della stagione finale a ventotto episodi. L'ultimo episodio di Attack On Titan 4 ha raggiunto il punteggio di 10/10 per un breve lasso di tempo.

Allora, cosa ne pensate di questo nuovo cliffhanger? Vi sta piacendo l'ultima stagione di Attack on Titan finora? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Attack On Titan 4 su Crunchyroll.