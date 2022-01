Attack On Titan 4x19 ha raggiunto il punteggio perfetto di 10/10 su IMDb

La piattaforma Internet Movie Database (IMDb) ha riportato che il terzo episodio della seconda parte dell'anime Attack On Titan: The Final Season (L'Attacco dei Giganti) ha mantenuto un rating perfetto (cioè 10 punti su 10) per alcune ore dalla sua trasmissione il 23 gennaio. Attualmente il rating è di 9,9 punti con oltre 21 mila recensioni.

Di seguito la sinossi dell'episodio: "Colt prega Zeke di non usare il suo urlo e trasformare Falco in un Gigante. Nel frattempo, i soldati e i Giganti si impegnano nella battaglia mentre Eren lotta per entrare in contatto con suo fratello". Possiamo trovare conferma di questo punteggio su Twitter, i fan concordano che Attack On Titan 4x19 è uno dei migliori episodi di sempre.

Inoltre, dopo la messa in onda di questo episodio, la cantante Ai Higuchi ha pubblicato il video musicale per la canzone di chiusura "Akuma no Ko (悪魔の子)".

Questa seconda parte sta andando in onda dal 9 gennaio ed è confermato che Attack On Titan 4 Part 2 avrà un totale di dodici episodi, mentre le piattaforme Crunchyroll e Funimation si occupano della sua distribuzione in Occidente. La prima parte aveva un totale di sedici episodi ed è stata rilasciata nel dicembre del 2020 e con i nuovi episodi arriveremo a un totale di ventotto per la stagione finale di Attack On Titan.

Yuichiro Hayashi (Dorohedoro, Kakegurui) ha diretto la prima parte dell'anime presso Studio MAPPA. Hiroshi Seko (Ajin, Vinland Saga, Mob Psycho 100) è stato incaricato di scrivere e supervisionare le sceneggiature della prima parte. Tomohiro Kishi (Dorohedoro, 91 Days) si è occupato del character design della prima parte. Hiroyuki Sawano si è occupato della composizione della colonna sonora insieme a Kohta Yamamoto (Ao no Exorcist: Kyoto Saga) per la prima parte.

"Gabi Braun e Falco Grice si sono allenati tutta la vita per ereditare uno dei sette giganti sotto il controllo di Marley e aiutare la loro nazione a sradicare gli Eldiani da Paradis. Tuttavia, proprio quando tutto sembra andare bene per i due cadetti, la loro pace viene improvvisamente scossa dall'arrivo di Eren Yeager e dei restanti membri del Corpo di Ricerca. Avendo finalmente raggiunto il seminterrato della famiglia Yeager e appreso l'oscura storia che circonda i giganti, il Corpo di Ricerca ha finalmente trovato la risposta che hanno così disperatamente lottato per scoprire. Con la verità ora nelle loro mani, il gruppo parte per il mondo oltre le mura. In questa season finale, due mondi completamente diversi si scontrano mentre ogni parte persegue la propria tabella di marcia nella tanto attesa conclusione della lotta di Paradis per la libertà."

Vi ricordiamo che potete trovare gli episodi di Attack On Titan 4 su Crunchyroll.