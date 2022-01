Attack on Titan 4x19: la redenzione della piccola Gabi in un devastante attacco disperato

L'episodio 4x19 di Attack on Titan è stato caratterizzato da scene d'azione e importanti colpi di scena, tra questi uno speciale attacco pensato da Gabi per redimersi dai propri errori. Una decisione che ha portato la giovane Braun in mezzo al campo di battaglia di Shiganshina, e che si è risolta con uno dei momenti più inaspettati della stagione.

La quarta stagione si è aperta presentando agli spettatori un nuovo gruppo di personaggi, tra cui gli elidani destinati ad ereditare i poteri dei Giganti di Marley, tra cui appunto si trova Gabi, cugina di Reiner Braun. Nell'ottavo episodio Gabi è riuscita ad uccidere Sasha Blouse, generando un senso di sconvolgimento generale tra le fila dell'Armata Ricognitiva, e naturalmente dei protagonisti.

Col passare del tempo tuttavia Gabi sembra aver riconsiderato il suo approccio alla guerra e alla violenza, scambiandosi anche tenere parole con Falco, il quale avendo ingerito il liquido spinale del Gigante Bestia si è trasformato nel corso dell'ultimo episodio quando Zeke ha scatenato il suo urlo. Vedendo il Gigante d'Attacco reso vulnerabile dalla ferrea presa del Corazzato, il suo amico trasformato e Colt ucciso, Gabi non si fa sfuggire l'occasione di sparargli un colpo potenzialmente mortale.

Un colpo guidato dalla vendetta, che segna l'inizio della redenzione di Gabi, pur rivelandosi inefficace per uccidere Eren. Per concludere vi lasciamo alla data d'uscita e al trailer dell'episodio 4x20 di Attack on Titan.