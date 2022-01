Attack On Titan 4x19, Reiner ancora salvato dal Gigante Mascella

La seconda parte della quarta stagione di Attack On Titan sta facendo parlare molto di sé fin qui. Vuoi per le splendide animazioni di Studio MAPPA, vuoi per la piega che stanno prendendo gli eventi, l'anime non smette di stupire i fan, soprattutto dopo Attack On Titan 4x19.

Uno dei protagonisti dell'ultimo episodio è stato senza dubbio Reiner Brown. Il portatore del Gigante Corazzato prova a bloccare Eren fino all'ultimo, nonostante i suoi sforzi si rivelino vani. Reiner non riesce a convivere con i suoi sensi di colpa, con cui convive da quando è tornato a Liberio.

Il ricordo di tutti gli eldiani uccisi non dà tregua a Reiner, e il ragazzo nella quarta stagione ha provato più di una volta a morire. In Attack On Titan 4x19, Reiner è sul punto di sacrificarsi per permettere a Falco di tornare umano, lasciandosi divorare da quest'ultimo. Il giovane è diventato un gigante in seguito all'urlo di Zeke, che ha trasformato tutti gli eldiani con il suo sangue in corpo.

Purtroppo per il Gigante Corazzato, Porco Galliard decide di morire nell'episodio 19 di Attack On Titan, donando la sua vita a Falco. Reiner viene di fatto salvato dal Gigante Mascella, e sebbene possa sembrare strano è la terza volta che ciò accade nella serie.

Infatti, quando i ragazzi di Liberio vennero mandati a conquistare Paradis nelle mura, Reiner fu salvato dall'assalto di un gigante da Marcel Galliard, ai tempi portatore del Gigante Mascella. Egli venne divorato da Ymir, che in un successivo scontro darà una grossa mano a Reiner, permettendogli di salvarsi. Possiamo vedere questi splendidi momenti dell'anime nel tweet di @AoTWiki.

Purtroppo per Reiner, la sua ora non è ancora giunta. Cosa avrà in serbo il destino per il Gigante Corazzato, che tanto brama la morte?