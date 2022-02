Attack On Titan 4x20 cambia la prospettiva sul primo episodio della serie

Gli eventi mostrati in Attack On Titan 4x20 gettano una nuova luce su moltissimi passaggi dell'opera. Durante il viaggio di Zeke e Eren tra i ricordi di loro padre Grisha torniamo al momento in cui egli ottiene il potere del Gigante Fondatore, divorando tutti i membri della famiglia reale delle mura.

La storia di Grisha mostrata in Attack On Titan 4x20 stravolge la nostra visione di un evento del passato in particolare, che si ricollega direttamente al primo episodio della serie. La storia di Eren e compagni ha infatti inizio nel giorno in cui il Gigante Colossale apre un varco nelle mura di Shiganshina, mentre Grisha ruba il Gigante Fondatore ai Reiss.

Tutti gli eventi relativi al padre di Eren non furono ovviamente mostrati nei primi episodi. Ora che sappiamo la verità, siamo anche consapevoli che probabilmente Grisha sapeva della distruzione delle mura, e ha quindi abbandonato il suo paese ben conscio della morte della moglie. Grazie al Gigante d'Assalto, Grisha dovrebbe aver infatti visto il futuro di Eren, e quindi tutti gli accadimenti che coinvolgono direttamente il figlio.

Grisha ha sempre avuto piena fiducia nel piano di Eren, di cui noi spettatori non sappiamo ancora nulla. L'unica titubanza cresce nel dottore solo al momento di uccidere i bambini dei Reiss, ma viene subito riportato ai suoi intenti iniziali da Eren del futuro. Nel finale dell'episodio, vediamo Grisha pentirsi di ciò che ha fatto, riconciliandosi con Zeke in Attack On Titan 4x20.

Ricordiamo inoltre che Grisha deciderà successivamente allo sterminio della famiglia reale di farsi divorare da Eren, rendendo così insignificanti tutte le parole spese con Zeke. Il piano di Eren ha infine trovato il favore totale di Grisha? Nelle prossime puntate attendiamoci altri flashback per chiarire altri frammenti del passato.