Attack On Titan 4x20, il piano di Zeke distrutto dalla vera natura di Eren

Dopo diverse puntate piene d'azione, Attack On Titan 4x20 è stata invece incentrata sulla narrazione, ed ha chiarito diversi episodi del passato di Grisha Yaeger. Questo grazie a Zeke, che ha provato a convincere suo fratello Eren ad attuare con lui il piano di eutanasia degli eldiani.

Zeke è più deciso che mai a provare al fratello che il padre era un mostro. Secondo Zeke, nel passato Grisha plasmò la mente di Eren per fargli portare a termine il suo piano di guerra ai marleyani, rendendo il secondogenito la persona che è nel presente.

Se i primi ricordi del padre sembrano dare ragione a Zeke, più si prosegue nell'episodio più ci si rende conto di come Grisha si sia comportato fin troppo bene con Eren. Il portatore del Gigante Fondatore è sempre stato molto amato dal padre, e non c'è mai stato un momento dove Grisha abbia inculcato ideali bellicosi nella testa di Eren.

Anzi, è lo stesso Eren ad ammettere che lui si è sempre opposto con ogni mezzo a coloro che gli hanno negato la libertà, come quando da bambino salvò Mikasa. Dopodiché in Attack On Titan 4x20 vediamo il momento più struggente di Grisha, che viene poi convinto da Eren a sterminare la famiglia Reiss.

Solo dopo aver visto Eren convincere il padre a uccidere i reali Zeke realizza che il fratello non aderirà mai al suo piano. La visione del mondo di Eren è totalmente diversa dalla sua, e nel finale di Attack On Titan 4x20 Zeke si riconcilia con suo padre, rivalutando la sua figura.

Quale sarà quindi il piano di Eren? Per ora nei sentieri sembra avere il comando Zeke, convinto di poter attuare l'eutanasia quando vuole. Ma il minore degli Yaeger è pieno di sorprese, e chissà che non ci nasconda ancora qualcosa.