Attack on Titan 4x20: la storia di Grisha e i suoi ricordi stravolgono tutto

Sorprese, sorprese e ancora sorprese. È difficile descrivere in un altro modo i contenuti di Attack on Titan 4x20, l'episodio andato in onda su Crunchyroll domenica 30 gennaio 2022 e che sembrava voler preparare una sfida importante tra Zeke ed Eren, col primo convinto di star tenendo lui le redini, così da far redimere il fratello minore.

Con l'andare avanti dell'episodio, i minuti rivelano una verità sconcertante, seguendo la storia di Grisha Jaeger. Quello stesso Grisha che era stato approfondito durante gli eventi de L'Attacco dei Giganti stagione 3 e che sembrava avere poco altro da dire in realtà ha mostrato di sapere molto di più di quanto trapelato finora, per sommo stupore di Zeke.

Durante il viaggio nel passato, il fratellastro maggiore ha infatti scoperto di come Grisha abbia vissuto su Paradis con la sua nuova famiglia, scoprendo che le cose non stavano come pensava. Grisha non ha mai dimenticato Zeke e si è sempre pentito di ciò che ha fatto ma, soprattutto, il genitore è sempre stato sotto l'influsso di Eren e del suo potere.

Il protagonista di Attack on Titan ha stravolto le carte in tavola, mostrandosi manipolatore del suo stesso padre e obbligandolo a compiere gesta efferate, facendo cambiare radicalmente la visione di Zeke. Grisha diventa così un eroe tragico con la versione completa dei suoi ricordi. E i viaggi nel passato non si concludono visto l'arrivo di Attack on Titan 4x21.