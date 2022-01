Attack On Titan 4x20, QUEL twist di Eren ha completamente stravolto i fan dell'anime

Continuate a leggere per vedere cosa dicono i fan della svolta di Eren più sotto, e fateci sapere cosa ne pensate voi invece. Qua vi lasciamo le anticipazioni per Attack On Titan 4x21 .

Infatti, aveva messo in moto tutto il caos dei Giganti a partire da suo padre per dare il via a un grande piano che è ancora più folle di quello che Zeke stava pianificando. Si tratta di un obiettivo che è destinato a cambiare completamente il corso del mondo , e i fan si stanno ancora riprendendo da tutte queste rivelazioni.

Quello che Zeke non ha capito, tuttavia, è che questo era in realtà il piano di Eren per tutto il tempo e mentre l'episodio torna indietro attraverso i suoi ricordi, la serie introduce il twist che Eren era in realtà la causa dei suoi stessi problemi .

È stato fin da subito chiaro che Eren avesse subito una serie di cambiamenti drastici dall'ultima volta che lo avevamo visto nella terza stagione e con il ritorno della serie per la seconda parte, questi cambiamenti sono andati in una direzione più caotica e violenta di quanto potessimo immaginare, mentre i semi per i piani finali di Eren stavano venendo piantati.

You mean to tell me that Eren was the crazy one all this time and it wasn’t Zeke?! #AttackonTitanFinalSeason #AttackOnTitan #ErenJaeger pic.twitter.com/dOU1AxQjLh — Nicole | Rue and Jules Protecters (@LeBron_GOAT6) January 30, 2022

the new aot episode has left me flabbergasted and frightened because what the fuck just happened .. all these memories and grisha at the end talking about STOP EREN PLEASE I CANT TAKE IT I’M TRYING TO STAY SANE #AttackOnTitan pic.twitter.com/F5VJXmnMuJ — umiynah (@vkthfairy) January 30, 2022

What a episode damn. That is now what's called The Plot. Eren just scammed the whole AOT world. Jeez that was something. I need time to process everything!#AttackOnTitan #ShingekiNoKyojin #AttackonTitanFinalSeasonpart2 pic.twitter.com/AgIVqW5Ody — Just Aech (@Hritikeshpowar) January 30, 2022