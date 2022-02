Attack on Titan 4x21 arriva su Crunchyroll: l'atroce storia dell'origine dei Giganti

Le sorprendenti rivelazioni degli ultimi appuntamenti di Attack on Titan hanno posto le basi per un lungo e intenso flashback interamente dedicato alla storia dell’origine dei Giganti, assoluta protagonista dell’episodio 4x21, ora disponibile sul sito Crunchyroll, e caratterizzata anche dall’ emblematico titolo "A te, 2000 anni fa".

La puntata, dopo una breve parentesi dello scontro tra Grisha e Frieda, riprende dal confronto tra Eren e Zeke, dopo essere tornati dai ricordi di loro padre Grisha Jaeger. Il protagonista rimane freddo e impassibile di fronte alle parole del fratello, e lo ringrazia per averlo portato nel passato di Grisha, dandogli così la possibilità di attuare il suo piano. Reagendo d’istinto, Zeke ordina a Ymir di togliere la capacità riproduttiva a tutti gli esseri umani.

Per fermare Ymir, Eren si libera delle catene, perdendo parte della mano, e non appena si avvicina alla donna, gli spettatori vengono trasportati 2000 anni nel passato, dando così inizio al racconto dell’esistenza di Ymir, progenitrice di tutti i Giganti. Inseguita dai cavalieri al servizio del suo padrone, poiché accusata dagli altri schiavi di aver liberato alcuni maiali, Ymir si ritrova di fronte ad un enorme albero, dove viene assalita da quello che sembra essere un parassita.

L’unione tra i due genera il primo gigante, e vista la potenza dimostrata, Fritz, sovrano di Eldia, decide di renderla sua concubina. Nella loro vita avranno tre figlie, Maria, Rose e Sina, i nomi che verranno dati alle Mura. La potenza del regno cresce col passare di ogni anno, e questo causa insurrezioni, una delle quali culmina con un attacco diretto al re, protetto da Ymir. Subito un colpo mortale alla nuca, la vita delle progenitrice si conclude, ma Fritz non vuole che tale potere vada perduto e quindi fa mangiare il midollo spinale della madre ai tre figli, in una scena a dir poco disturbante e raccapricciante.

Tornando nel presente, Eren abbraccia Ymir, sia per fermarla, sia per dirle che ora è libera, non deve più seguire gli ordini di nessuno. La ragazza è commossa da quelle parole, e usa il suo potere per salvare Eren, la cui testa è ancora unita al corpo proprio grazie a quello stesso parassita che 2000 anni prima diede inizio a tutto.

Un’esplosione distrugge le mura, e scatena il Rumbling, la marcia dei Giganti, attraverso la quale Eren intende sterminare tutti gli abitanti esterni a Paradis, come comunica ai presenti grazie al potere del Gigante Fondatore.

Per concludere ricordiamo che è già trapelato in rete il titolo dell’episodio 4x23, e vi lasciamo alla sinossi dell’episodio 4x22.