Attack on Titan 4x21: 'Da te, 2000 anni fa' a chi si rifersice il titolo?

La quarta e ultima stagione dell'anime di Attack On Titan ha ufficialmente dato il via al suo endgame quando Eren Jeager ha finalmente rivelato ciò per cui aveva cercato il potere del Gigante Fondatore per tutto questo tempo.

Questo è avvenuto in seguito a una serie di importanti colpi di scena che hanno cambiato per sempre la prospettiva di Eren per i fan, ma come anticipato dagli eventi dell'episodio precedente, questa svolta è stata effettivamente messa in moto fin dall'inizio della serie.

La quarta e ultima stagione di Attack On Titan aveva rivelato che Eren aveva segreto un potere del Gigante d'Attacco che è quello di permettergli non solo di guardare nel passato dei vecchi possessori, ma anche nel futuro di questi, grazie a una connessione diretta con la coordinata all'interno dei Sentieri dei Giganti.

È stato poi rivelato che Eren ha orchestrato un terribile futuro che è stato preparato per 2000 anni, e questo è un richiamo al primo episodio dell'anime. Come potete vedere dal post in fondo alla notizia.

L'episodio 80 della serie si intitola "Da te, 2000 anni fa" e viene rivelato che il titolo è in realtà in riferimento alla Fondatrice stessa del potere dei Giganti, Ymir. Eren spiega che in realtà quest'ultima stava aspettando da tanto tempo che qualcuno si facesse vivo per aiutarla.

Si chiude in questo modo il ciclo che ha preso il via con la prima puntata della serie, "A te, fra 2000 anni", che ora rende chiaro come sia stata Ymir a predisporre questo destino e questa folle ricerca di libertà a Eren.

Liberando il Boato in Attack On Titan 4x21, viene confermato che Eren ha lottato per questo specifico futuro per tutto il tempo. È qualcosa di cui è stato reso consapevole quando è entrato in contatto con Historia nella terza stagione, ed è chiaramente qualcosa che è stato in moto per migliaia di anni prima che potessimo vedere l'inizio della serie. Ora si tratta solo di vedere che tipo di futuro Eren voglia veramente.

Cosa ne pensate del grande piano rivelato da Eren nell'ultimo episodio della serie? Vi sta piacendo l'ultima stagione di Attack on Titan finora? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti e vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Attack On Titan 4 su Crunchyroll.