Attack on Titan 4x21: data di uscita e trailer per un importante viaggio nel passato

La guerra tra Marley ed Eldia si è spostata dai distretti di Liberio alla città murata di Shinganshina. La casa di Eren, Mikasa e Armin si è trasformata in un campo di battaglia in seguito all'assedio delle truppe nemiche, dando inizio alla fase finale di Attack on Titan 4. E in pochi episodi ci sono stati tanti eventi importantissimi.

Il tutto è finito con la scelta di Gabi che ha sparato a Eren con un fucile anti giganti, mozzando di netto la testa del protagonista di Attack on Titan. Quella che sembrava essere la fine vuole quasi rappresentare invece un nuovo inizio: nel mondo dei sentieri che collega tutti gli eldiani, inizia una lotta aperta tra Zeke ed Eren che si lanciano poi in un viaggio nel passato, seguendo alcuni passaggi chiave della vita di Grisha Jaeger, il loro genitore.

Alla fine di questo inquietante episodio, appare il trailer di Attack on Titan 4x21, che sappiamo già sarà intitolato "Da te, 2000 anni fa". Prosegue la carrellata di episodi passati ma stavolta sembra esserci qualcosa di diverso. Mentre nel trailer in basso si intravede lo scontro tra Grisha e Frieda, si notano anche immagini ricollegabili a Ymir e alcuni guerrieri di stampo barbaro che cavalcano. Cosa racconterà il prossimo episodio?

Attack on Titan 4x21 arriverà domenica 6 febbraio 2022 su Crunchyroll. Intanto conosciamo già il titolo di Attack on Titan 4x22.