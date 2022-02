Attack On Titan 4x21, le origini dei Giganti vengono finalmente rivelate

Nella puntata 4x21 di Attack On Titan è stata fatta luce su uno dei misteri più oscuri della serie. Durante il loro incontro nella Coordinata, Zeke e Eren vengono a contatto con la progenitrice Ymir, primo essere umano ad aver ottenuto il potere dei Giganti. La sua storia, però, è molto diversa da quella di una dea o di un demone.

In Attack On Titan 4x21 viene svelata la storia degli eldiani, fatta di guerre e conquiste. L'esercito eldiano deve molto a Ymir, che con il potere dei Giganti ha obbedito agli ordini di re Fritz facendogli ottenere il dominio sui marleyani. La ragazza, che inizialmente è solo una schiava, ha ottenuto il suo potere in maniera totalmente fortuita.

In un villaggio eldiano viene fatto scappare un maiale, e la colpa del misfatto viene data alla povera Ymir, schiava del re Fritz. La ragazza scappa nei boschi mentre viene inseguita dagli eldiani, che non vedono l'ora di ucciderla con le loro frecce. Ymir, colpita da due frecce, si accascia a terra esausta, rassegnata a rinunciare alla vita.

Ecco però che si accorge di un albero gigante davanti a lei. Entrando in una fessura del tronco, Ymir cade in una sorta di lago d'acqua, dove comincia ad affondare. Ad un certo punto uno strano parassita, che ricorda la forma di una spina dorsale, si aggrappa a Ymir, dando vita al primo fulmine che porterà il potere dei Giganti nel mondo.

Il parassita di Ymir si paleserà di nuovo attaccandosi a Eren nel corso di Attack On Titan 4x21. L'origine dei Giganti è quindi da ricercare in questa strana creatura, che unendosi a un essere umano ha dato vita a una dinastia di uomini-giganti, ovvero gli eldiani.