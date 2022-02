Attack On Titan 4x21, Le parole di Eren cambiano la volontà di un personaggio

In Attack On Titan 4x21 sono state rivelati moltissimi dettagli sul passato dei giganti. Le animazioni di Studio MAPPA hanno donato un tocco molto cupo all'ultimo episodio, che con un ritmo molto cadenzato nella prima parte ha messo in scena la storia di Ymir, progenitrice dei giganti.

Attack On Titan 4x21 ha rivelato il segreto dei giganti, raccontando la storia di Ymir la progenitrice. La ragazza non è una dea né tantomeno un demone, ma una semplice schiava del re degli eldiani, condannata a morire nel bosco dopo l'accusa di aver fatto scappare un maiale. Ymir, nella sua fuga, cade nel tronco cavo di un albero gigante, dove una sorta di parassita le dona il potere del Gigante Fondatore.

Dopodiché, la giovane aiuta il re Fritz nella battaglia con i marleyani, inanellando successi su successi. Alla morte di Ymir, il re fa cibare del suo corpo le sue tre figlie Rose, Maria e Sina, per far ottenere loro il potere dei giganti. Ymir è rimasta una schiava del re Fritz anche dopo la sua morte, continuando a plasmare giganti con la sabbia nella Coordinata.

La storia della ragazza la presenta come un personaggio pietoso e patetico, che ha sempre obbedito agli ordini del proprio re. Nel presente, Ymir si sta dirigendo al centro della Coordinata, per obbedire all'ordine di Zeke di togliere la capacità di riproduzione agli eldiani. La progenitrice viene però fermata da Eren, che con poche parole convince Ymir a fermarsi.

La scena del discorso di Eren è di una bellezza unica: il secondogenito di Grisha abbraccia da dietro Ymir e le sussurra: "Tu non sei un demone! Tu non sei una Dea! Sei solo un essere umano. Non devi obbedire a nessuno, devi scegliere per te stessa." A questo punto sul volto della progenitrice ricompaiono gli occhi, rimasti vacui sin dalla sua prima apparizione, mentre delle lacrime cominciano a sgorgare da essi. Eren l'ha convinta a donargli il potere del Gigante Fondatore.

Ymir è stata colpita dalle parole del ragazzo perché è stato il primo a trattarla come un essere umano. Con questa consapevolezza, la progenitrice ha deciso di seguire il piano di sterminio di Eren, con un incredibile desiderio di rivalsa verso il mondo che l'ha trattata così male per tutti questi anni.

Nel finale di Attack On Titan 4x21 Eren nella sua nuova forma dà inizio alla Marcia dei Colossali, che sterminerà tutti gli abitanti della terra. Riusciranno Armin, Mikasa e i loro compagni a fermarlo prima che il suo folle piano possa essere compiuto?