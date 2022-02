Attack on Titan 4x21: uno sguardo al clamoroso look dei nuovi giganti

Le mura sono sempre state assediate dai giganti, esseri alti alcuni metri e divoratori di uomini. Non tutti sono uguali per caratteristiche, formazione e altezza. Tuttavia in L'Attacco dei Giganti ci sono anche alcune creature speciali che trascendono ogni regola. I nove giganti sono le armi di distruzione di massa che Eldia ha usato per secoli.

Nella serie di Attack on Titan queste creature sono state viste tutte. Una in particolare, tuttavia, è sempre rimasta confinata a sembianze non ottimali. Il gigante progenitore, che per tutta la durata della serie è stata in possesso di Eren, era stato visto soltanto per poco tempo nelle mani di Frieda che, tuttavia, non fu in grado di risvegliarne il vero potere. Soltanto in Attack on Titan 4x21 con la storia di Ymir e i successivi eventi possiamo assistere alle vere forme del Gigante Progenitore.

La prima parte dell'episodio presenta il primo gigante della storia, il gigante di Ymir, che si presenta con un teschio al posto del viso, un corpo molto scheletrico e con le costole esterne e un'altezza che supera quella di qualunque gigante conosciuto. Per il resto però mantiene una forma umanoide, con braccia e gambe. Pochi minuti dopo, il gigante progenitore fa una nuova apparizione ma stavolta nelle mani di Eren.

E quello che vediamo non è assolutamente paragonabile al gigante progenitore di Ymir. Ha quasi del clamoroso quanto il gigante di Eren sia diverso, magnifico e orripilante al tempo stesso. Stavolta, il corpo è formato quasi interamente da un ammasso scheletrico, un numero indefinito e infinito di costole che spuntano fuori da una chilometrica colonna vertebrale, mentre il volto di Eren è molto diverso da quello del gigante d'attacco, molto più oscuro e terrificante.

Avete apprezzato i due nuovi look del gigante originale di Attack on Titan?