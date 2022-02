Attack On Titan 4x21, la nuova spaventosa forma di Eren si mostra in una clip

La quarta stagione di Attack On Titan è l'ultimo momento di gloria per l'anime, e sta sfruttando ogni possibilità per mostrare ai fan perché è una delle serie più importanti del momento. Il suo ritorno ha preso d'assalto i social e l'episodio 80 ha portato le cose a un nuovo livello lo scorso fine settimana.

La puntata è partita con un cliffhanger micidiale che ha cambiato la serie per sempre, e dobbiamo ringraziare la nuova forma da gigante di Eren per questo. Come potete vedere più sotto, il video mostra come Eren sfrutta il suo nuovo potere. La forma viene concessa a Eren dopo che è stato in grado di parlare con Ymir faccia a faccia.

Nonostante abbia trascorso secoli in schiavitù, il Gigante Fondatore trova il coraggio di accettare la libertà una volta che Eren le rivolge un discorso d'incoraggiamento. Questo finisce per dare a Eren la capacità di accedere al potere del Gigante Fondatore che suo padre gli ha passato anni prima, e la sua nuova forma è a dir poco mostruosa.

Il video mostra come la forma di Eren cambia quando tira fuori il potere del Gigante Fondatore. La sua forma elegante da Gigante d'Attacco è qui sostituita da qualcosa uscito direttamente da un romanzo di H.P. Lovecraft.

La sua spina dorsale allungata e il cranio sono un qualcosa da incubo, e parte del nuovo aspetto di Eren assomiglia a un sistema nervoso. Mai prima d'ora un Gigante speciale ha avuto un aspetto così orribile, ma eccoci qui.

Come potete immaginare, nessuno in Attack On Titan poteva immaginare l'arrivo di questa forma a Paradis, ed Eren sta usando questo shock a suo vantaggio. Il ragazzo ha accumulato un esercito di Giganti Colossali, affermando a tutti gli Eldiani di essere desideroso di calpestare l'umanità se questo significherà ottenere la libertà. Ma i suoi amici, Armin e Mikasa, sanno che dovranno fermare Eren dal raggiungere il suo obiettivo.

Qua potete vedere le anticipazioni di Attack On Titan 4x22. Ma cosa ne pensate di questa nuova forma di Attack on Titan? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto e vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Attack On Titan 4 su Crunchyroll.