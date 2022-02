Attack on Titan 4x21: tutta la verità sulla terribile storia degli elidani

Gli ultimi episodi di Attack on Titan stanno portando nuovi dettagli e informazioni potenzialmente fondamentali non solo per scoprire le origini dei Giganti, ma soprattutto per comprendere l’evoluzione degli eventi che porteranno verso l’inevitabile conclusione della straordinaria storia di Eren Jaeger e dei suoi compagni.

Se nello scorso appuntamento il protagonista e suo fratello Zeke hanno interagito con i ricordi del padre Grisha, nell’episodio 4x21, dall’emblematico titolo “Da te, 2000 anni fa”, è stata esplorata piuttosto dettagliatamente l’esistenza di Ymir, cresciuta come schiava, per poi diventare per una serie di fortuite circostanze la progenitrice dei Giganti.

Oltre all’importanza delle origini di Ymir, la puntata in questione ha presentato parte della storia remota del popolo eldiano, la cui maggior parte è stata costretta alla schiavitù e a torture e umiliazioni di ogni tipo. Tuttavia, il potere ottenuto da Ymir, e la sua lealtà mostrata nei confronti del sovrano di Eldia, Karl Fritz, le ha permesso di accrescere il dominio di Eldia, sconfiggendo gli eserciti di Marley, e dando così inizio ad una serie di eventi che hanno portato alla storia che oggi conosciamo.

Il potere dei Giganti ha quindi permesso ad una singola persona di ribaltare le potenze in gioco, e attraverso l’eredità delle suddette capacità, di scatenare la più grande minaccia che l’intera umanità abbia mai dovuto affrontare. Per concludere vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 4x21.