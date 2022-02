Attack on Titan 4x22 è su Crunchyroll: una marcia contro il mondo per la salvezza

Quanto avvenuto nel Sentiero, dove Eren ha potuto interagire con Zeke e con la progenitrice dei Giganti, Ymir, ha portato ad un punto di non ritorno. Il protagonista ha dato inizio al suo reale piano, e nel nuovo episodio di Attack on Titan, ora disponibile su Crunchyroll, l’attenzione si è spostata sul campo di battaglia.

Dal titolo “Disgelo”, l’episodio 4x22 si apre con la distruzione delle Mura e l’inizio del cataclisma conosciuto come Rumbling, mostrando l’espressione sconvolta di Gabi e le sorprese reazioni di Mikasa, Armin e degli altri del Corpo di Ricerca alle parole di Eren. La giovane Braun torna Falco era stato colpito, solo per notare la sparizione del suo corpo e incontrare suo cugino Reiner, affaticato dallo scontro con Jaeger e addolorato dal non essere riuscito a fermarlo. Colpita dalle parole del soldato Gabi decide di tornare in azione.

La scena si sposta poi sui tetti di Shiganshina dove Jean sta riflettendo su quel terribile genocidio ideato da Eren per salvare le persone all’interno delle Mura. Quando Armin tenta di prendere le redini della conversazione, viene interrotto dall’avvicinarsi dei Giganti, che intanto stanno cercando di uccidere tutti i marleyani. In un vicolo la piccola Kaya, salvata in precedenza da Sasha Blouse inciampa e un Gigante si avvicina pericolosamente a lei, solo per essere colpito poco dopo da un potente e preciso proiettile sparato da Gabi.

Subito dopo si susseguono frenetiche e spettacolari sequenze d’azione, accompagnate da una colonna sonora perfettamente ritmata. Dal salvataggio in extremis dell’istruttore Shadis del gruppo di Surma, fino alla formazione d’attacco dei protagonisti che con diverse lance fulmine riescono a liberarsi di molti Giganti in un solo colpo. Tra le mostruose creature però, i soldati riconoscono il comandante Pixis, e Armin, ripensando a tutto ciò che quell’uomo aveva fatto per loro, lo uccide augurandogli di riposare in pace.

Gabi raggiunge Armin e gli altri, solo per chiedere loro di riavere Falco indietro. Sfortunatamente però il ragazzo non si trova lì, e mentre Arlert ripensa alle parole usate da Eren stesso, riguardo l’annullamento del fenomeno dell’indurimento all’interno delle Mura, ed è qui che si conclude l’episodio, con un’inquadratura su Annie Leonhart, tornata libera.