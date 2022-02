Attack on Titan 4x22, un importante personaggio che non vedevamo da 8 anni è tornato

La quarta stagione di Attack on Titan ha tenuto gli occhi puntati su Eren per davvero tanto tempo. Anche a Mikasa e Armin è stato dedicato parecchio screen time finora, ma adesso un personaggio che abbiamo visto fin troppo poco è appena tornato.

Un ritorno al clima della prima stagione dell'anime è stato percepibile fin da subito in questo nuovo episodio. Ma non solo, a coronare questa sensazione, un importante combattente è tornato direttamente dagli ultimi episodi di questa prima stagione, ed è un ritorno a casa che i fan non avrebbero mai immaginato di festeggiare.

Per coloro che seguono la serie, sapranno che un nuovo episodio di Attack on Titan è andato in onda ieri sera. L'episodio arriva dopo la grande mossa di Eren in Attack On Titan 4x21. E nessuno si sarebbe potuto immaginare cosa quest'ultimo episodio avrebbe potuto generare.

Ma non c'è voluto molto perché i fan scoprissero che l'annullamento dell'indurimento dei Giganti Colossali all'interno delle mura, ha causato non solo l'annullamento della corazza di Reiner ma anche l'annullamento della cristallizzazione di Annie.

Attack on Titan si è preso parecchio tempo, ma Annie Leonhart è finalmente tornata in azione. Il Gigante Femmina è stato liberato dal suo bozzolo di cristallo, e non si sa quali saranno le sue prossime mosse.

Come potete vedere nel post più sotto, Attack on Titan ha concluso il suo ultimo episodio con uno scorcio di Annie nella sua cella. Il bozzolo cristallizzato è sparito, lasciando Annie completamente libera sul pavimento. Abbiamo visto la ragazza sdraiata a terra mentre respira ansimando con gli occhi spalancati. È chiaro che quest'ultima non avrebbe voluto liberarsi, ma purtroppo Eren ha deciso per lei.

Ora, i fan sono ansiosi di vedere cosa combinerà Annie ora. La serie è pronta a iniziare una nuova battaglia, e l'umanità ha un'arma in più. Eren non ha solo i suoi poteri da Gigante a sostenerlo, ma anche quello dei ribelli, di Zeke probabilmente e di un esercito di Giganti Colossali. Cosa potrebbe fare Annie in una situazione del genere?

Cosa ne pensate del ritorno di Annie in Attack on Titan? Siete sorpresi dal suo ritorno? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete vedere gli episodi di Attack On Titan 4 su Crunchyroll.