Attack on Titan 4x22: ecco perché Gabi è l'incarnazione dell'eroismo

Nel pericoloso mondo di Attack on Titan, nato dalla mente di Hajime Isayama, essere un eroe o un soldato significa rischiare la vita quotidianamente, considerati soprattutto gli eventi visti nei primi episodi della Final Season, e la giovane Gabi sembra essere destinata a tale titolo, scopriamo insieme i motivi.

La piccola Braun è infatti riuscita a sorprendere gli spettatori prima tranciando la testa di Eren con un colpo a dir poco devastante, e poi salvando in extremis Kaya dal Comandante Nile trasformato in Gigante. L’evoluzione del personaggio di Gabi rappresenta sicuramente uno degli aspetti più interessanti della stagione conclusiva della serie, ripensando soprattutto al suo debutto piuttosto controverso. La rapida maturità raggiunta da Gabi, derivata anche dalla serie di inevitabili disavventure, da errori ed ingenuità, le ha permesso di affrontare con più tenacia e sicurezza ogni difficoltà.

L’obiettivo di distruggere gli abitanti di Paradis è passato in secondo piano, ora infatti Gabi intende riunirsi con Falco, e nel farlo ha dimostrato più di una volta di volersi redimere in qualche modo, soprattutto per quanto fatto a Sasha Blouse nella prima parte della stagione. Decisa a diventare una persona migliore, Gabi incarna alcuni importanti valori, tra cui la profonda motivazione a combattere, il continuo domandarsi cosa sia giusto o sbagliato, e il coraggio di intervenire anche in questioni scomode e che non la riguardano.

La sua determinazione potrebbe infine rappresentare la continua lotta dettata dalla speranza che motiva il Corpo di Ricerca. Siete d’accordo con quanto detto? Credete che Gabi possa diventare una vera eroina? Ditecelo nella sezione dei commenti.