Attack on Titan 4x22 rimbomba: ecco il trailer, quando uscirà e cosa succederà

Da quando fu leakato il titolo di Attack on Titan 4x21, in tanti sapevano già cosa aspettarsi. Un collegamento di 2000 anni, un legame tra passato e presente che avrà effetti enormi sul futuro del mondo de L'Attacco dei Giganti. E adesso, tutto sta per diventare storia dinanzi a un rimbombo continuo, assordante, stupefacente.

Eren Jaeger ha tradito il fratellastro Zeke ed è riuscito a convincere la progenitrice Ymir a donargli il suo potere. E così iniziò, quel rimbombo tanto preannunciato dall'opening di Attack on Titan 4 parte 2: le mura crollano, i giganti colossali iniziano la loro marcia, Eren nella forma di gigante progenitore sta annunciando la fine del mondo. Il finale lascia col fiato sospeso e, ovviamente, tutti non vedono l'ora di capire cosa succederà adesso.

Attack on Titan 4x22 si intitolerà "Disgelo" e sarà il prossimo episodio della serie. Il trailer, disponibile in basso oltre che alla fine dell'episodio disponibile su Crunchyroll, mostra alcuni scorci di Shiganshina, con i sopravvissuti che sono ancora in azione contro alcuni giganti. In particolare Mikasa sembra stia ancora difendendo alcuni edifici e persone.

Attack on Titan 4x22 arriverà su Crunchyroll domenica 13 febbraio 2022 in serata, ovviamente rimbombando.